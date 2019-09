Badajoz presume de raíces árabes

Almossassa ya está abierta de par en par para dar la bienvenida a todos y presumir de su pasado árabe y de la diversidad de su presente. La fiesta de la fundación de la ciudad se inauguró ayer, como es tradicional, con un pasacalle de música y danza oriental, el águila y unos guasones malabaristas, que precedieron la comitiva oficial más numerosa que de costumbre.

Concejales de los cinco partidos políticos del Ayuntamiento se dieron el paseo por el mercado árabe, incluido Alejandro Vélez, el de Vox, que se descolgó dos días antes en HOY con la propuesta de pasar Almossassa al día de San José y conmemorar juntas la fundación y la conquista cristiana de la ciudad, aunque en medio transcurrieron cuatrocientos años.

ACTIVIDADES PARA HOY Mercado Los puestos estarán abiertos de 11 de la mañana a 01.30 de la madrugada. Para los niños Talleres infantiles gratis para niños de entre 6 y 12 años en la plaza del Museo Luis de Morales y dentro del museo, clases de cocina árabe. De 11 a 14 y de 18 a 21 horas. En la Galera, hay cuentacuentos a las 12 horas. Teatro Representación de la obra 'Voces de venganza' en La Galera, a las 22.30 horas. Veladas poéticas Versos y música andalusí en el patio de las Casas Mudéjares, a las 19.30 horas. Visita guiada A las 10.30 horas, dedicada a la Alcazaba. La Torre de Espantaperros estará abierta.

Hecha la foto de familia, la comitiva se desperdigó. Fragoso, Gragera y Cabezas tenían pleno en la Diputación. Vélez no llegó al encuentro con el imán de Badajoz. Adel Najjar exhibió como cada año la hospitalidad de la comunidad árabe con té y pastas en la caseta que ocupan en el mercado. «Por la tolerancia y la diversidad», abrió el brindis Erika Cadenas de Podemos.

No era día de polémicas. El alcalde se limitó a refrendar la idea de que Almossassa no va a salir del calendario festivo y cultural de septiembre. Sobre el cementerio musulmán, una petición que ha tomado nuevas fuerzas desde que la Junta de Extremadura habilitase la fórmula para conciliar el rito de enterramiento con la normativa sanitaria, Fragoso repitió su postura: los musulmanes pueden enterrarse en el cementerio municipal, de acuerdo con su rito pero no una parcela separada, que es lo que pide la comunidad musulmana. Najjar, muy diplomático, se limitó a responder que confía en que el alcalde atienda su petición antes de que deje el cargo.

Al mercado árabe, epicentro de la fiesta, han vuelto los puestos de jabones y cosmética natural, los inciensos y amuletos de la suerte, los pantalones bombachos, la bisutería, los tatuajes de henna, los juguetes de madera, las libretas con la cara de la madre de dragones, los panes y donuts XXL de Galicia, las teterías, los pinchitos morunos, el choripan y el cuscús e incluso la revisión de chakras.

En la plaza de Santa María, los niños del colegio Nuestra Señora de la Asunción estrenaron los talleres infantiles, que funcionarán durante todo el fin de semana. Hay de telares, de decoración de cofres mozárabes, de alfarería, restauración y de papercraft para hacer búhos y águilas de papel. Las rapaces de verdad están junto al Museo Arqueológico, donde también se ha instalado el campamento árabe.