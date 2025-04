Badajoz pone 200 multas a conductores de patinetes en 2021 La infracción más común consiste en saltarse el semáforo en rojo, aunque también han pillado a tres personas bajo los efectos de las drogas en estos vehículos que no deben circular por aceras

La Policía Local de Badajoz puso cerca de 200 multas, según los datos del superintendente, Rubén Muñoz, a conductores de patinetes en el último año.

De mayor a menor incidencia, la infracciones sancionadas han sido no respetar la luz roja de un semáforo, circular por acera o zona peatonal no destinada a estos vehículos, exceder la ocupación del patinete (que vayan dos personas montadas), no obedecer las indicaciones de la Policía Local, cuatro por conducir habiendo ingerido alcohol y otras tres por dar positivo en test de drogas.

Además, entre 2018 y 2020 siete conductores de patinetes resultaron atropellados en pasos de peatones que querían cruzar montados en estos vehículos. El superintendente recordó que está prohibido y que deben cruzarlos caminando, como los ciclistas.

Muñoz dio este dato durante la presentación de un curso que organiza la Policía Local de Badajoz para Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado sobre la actualización de normativa en materia de vehículos de movilidad personal (VMP) que comienza hoy. Se trata del primer seminario de esta materia que organiza el cuerpo y ha registrado 400 inscritos, un número que ha sido posible, después de ampliar la plataforma de Internet a través de la que se celebra. Hay otras 700 personas en lista de espera, por lo que es posible que celebren más cursos sobre esta materia. Muñoz indicó que hay alumnos de distintos cuerpos, graduación y procedencia.

El fiscal jefe de Tráfico, Diego Yebra, recordó que la última resolución de la DGT sobre la conducción de estos vehículos data de enero, por lo que la actualización de la formación en los cuerpos de seguridad es determinante. «En las ciudades hay que compatibilizar espacio para mayores, niños, que sea ágil y no contamine».

Yebra señaló que, desde el punto de vista penal, la conducción de este tipo de vehículos puede entrañar dos riesgos que tanto policías como conductores deben tener claro.

En primer lugar, que hay propietarios que convierten este tipo de patinetes en vehículos que terminan siendo un ciclomotor. Por ejemplo, alterando los motores. Recordó que en ningún caso, estos patinetes pueden circular por aceras, bajo los efectos del alcohol o las drogas o a una velocidad excesiva.

En segundo lugar, que los atropellos pueden entenderse como imprudencia grave y los conductores deben estar alerta con personas especialmente vulnerables, como ancianos, personas con movilidad reducida o niños. «Si no puedes circular por la acera y atropellas a un mayor, niño o impedido, hay un delito», apuntó.

Una sola plaza y propulsado por motor eléctrico El manual de características de la vehículos de movilidad personal editado por la Dirección General de Tráfico, publicado el 21 de enero, define como vehículo de movilidad personal (VMP) al vehículo de una o más ruedas, dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos, que pueden proporcionar al vehículo una velocidad comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora. Por debajo de esa velocidad se considera que es un juguete. Además, el manual distingue los de uso para transporte de personas y los de mercancías. Los de una o dos ruedas tendrán una «pata de cabra» o caballete que eviten que se caigan al suelo mientras están aparcados. El diámetro mínimo de las ruedas será de 8 pulgadas y no están permitido los neumáticos lisos o tipo «slick».