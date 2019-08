Badajoz se pone en forma en los paseos del río Varios viandantes en el paseo principal del parque. :: J. V. ARNELAS En el pulmón de la ciudad coinciden desde paseantes hasta culturistas o yoguis Miles de pacenses usan a diario el parque del Guadiana para hacer deporte ALBERTO ARANDA BADAJOZ. Lunes, 5 agosto 2019, 07:54

Ciclismo, atletismo, fútbol, baloncesto, calistenia, vóley, patinaje, yoga o simplemente salir a pasear. La lista de deportes que se pueden practicar en los parques del Guadiana es tan amplia como pueda ser la imaginación del deportista. Y es que estos paseos se han convertido en el recinto favorito de los pacenses a la hora de hacer deporte.

Inaugurado en 2015, el parque del río ha sido una gran noticia para todos los vecinos. Con 23 hectáreas de extensión, los recorridos que se pueden realizar son múltiples. Los paseos de ambas márgenes abarcan unos 2,5 kilómetros de distancia entre el Puente de la Autonomía y el Puente Real (4,7 si se llega hasta el Azud del Guadiana).

Pero hay usuarios que prosiguen el recorrido bordeando los arroyos Rivillas y Calamón hasta llegar a Ciudad Jardín o el Cerro de Reyes. En ese caso se puede caminar a lo largo de más de 6 kilómetros sin abandonar los paseos.

La calistenia gana seguidores, a veces hay que esperar para subir a las barras

El paseo de la margen derecha, además, cuenta con un total de cuatro pistas de fútbol, cuatro de baloncesto, dos de vóley playa y una zona de barras de ejercicios físicos.

«Salgo todos los días por la mañana a correr un poco», cuenta Clara Márquez. «Es magnífico tener por fin en la ciudad un sitio así».

A Clara le acompaña su hijo, que usa un patinete. «Mientras yo corro, él se queda en la zona del circuito. Así hacemos los dos un poco de deporte».

Durante los cuarenta y cinco minutos que Clara le dedica al running, su hijo se recorre una y otra vez el circuito vial. «Siempre me he considerado deportista, antes de existir el parque también salía a correr. Pero se agradece que en Badajoz se creen estos espacios. Ayudan a la ciudad y a los ciudadanos», indica mientras continúa su carrera.

Marcos es otro aficionado a correr, aunque a mayor escala. «Hago entre 15 y 20 kilómetros todas las mañanas. En verano lo hago para mantener la forma, pero durante el invierno suelo correr algo más».

A pesar de llevar bastantes años haciendo deporte, este pacense está encantado con el parque del río. «Correr se hace aburrido a veces, y más si corres por la ciudad. Este parque te ofrece otras vistas y se hace más ameno».

Otra de las prácticas deportivas de moda es la calistenia, que consiste en realizar ejercicio físico únicamente levantando el peso del cuerpo con los brazos. Las barras del parque se llenan todos los días de gente que practica esta modalidad. «Se ha puesto de moda en los últimos años. El hecho de que pusieran las barras ha hecho que la gente se interese más. Sale más económico que un gimnasio, y si te lo tomas en serio los resultados son bastante parecidos», señala Álvaro Rodríguez mientras hace un descanso en sus ejercicios.

«Antes de la calistenia iba a un gimnasio -recuerda-. Hace cosa de seis meses un amigo me comentó que venía aquí y me animé. Por las tardes, cuando empieza a bajar la temperatura viene mucha más gente. A veces hasta hay que esperar».

Sorprende la afición que se ha despertado por el vóley playa, cada tarde se llenan las dos pistas junto al Casino

Otro de los éxitos del recinto son los dos campos de vóley playa, aquellos en los que hace ahora dos años se originó una liga amateur. Cuando cae el sol, ambas pistas se llenan de aficionados que practican este deporte. Situados en las traseras del Hotel Gran Casino de Extremadura, los campos de vóley son uno de los grandes aciertos del parque. «Jamás habría pensado que en una ciudad como Badajoz, que no tiene costa, hubiera tanta afición al vóley playa. Yo personalmente, suelo venir con amigos y una vez aquí jugamos contra quien esté. Así es mucho más divertido», afirma Crístofer Salas.

Las pistas de fútbol y baloncesto son las que mas concurrencia tienen. Repartidas a lo largo de todo el paseo, sus usuarios son de todaslas edades y de todos los perfiles.

Israel Gil suele acudir tres días a la semana a jugar a fútbol. «Solemos quedar el día antes. Nos reunimos cinco y buscamos otro equipo contra el que jugar. Es todo muy amateur, incluso solemos venir sin portero. Lo importante es echar un buen rato y hacer algo de deporte», comenta.

En ocasiones, incluso hay que esperar turno debido a la demanda, algo que no pasa en las pistas de basket pues, según Antonio y Julio, «solemos jugar tres contra tres, así se aprovechan las dos canastas». «Era necesario que en Badajoz se habilitaran canchas decentes para jugar al baloncesto. No todo es fútbol», sentencian ambos. Viendo el paisaje humano que cada día amanece en el río queda claro que no todo es fútbol.