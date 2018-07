Badajoz tendrá 5 meses para gastar los 14 millones del plan de impulso Ricardo Cabezas y María José Solana ayer, durante sus intervenciones en el pleno. :: / C. MORENO El PP sacó adelante este paquete de inversiones con el voto favorable del PSOE, pese a tacharlo de electoralista MIRIAM F. RUA Viernes, 27 julio 2018, 08:30

La carrera inversora ha comenzado. En los próximos cinco meses, el Ayuntamiento tiene que gastarse más de 14 millones de euros del remanente, o lo que es lo mismo, más de 90.000 euros diarios de aquí a diciembre. El pleno municipal dio ayer el pistoletazo de salida con la aprobación del llamado plan de impulso de la economía local, fruto del pacto entre PP y Cs. Será el último de la actual legislatura.

El plan salió adelante además con el voto favorable del PSOE, pese a que lo tachó de electoralista. No fue el único grupo. Toda la oposición le recriminó al PP la tardanza en presentar el listado de inversiones. Lo hizo incluso su socia de gobierno, Julia Timón, quien dijo que los remanentes «llegaban tarde».

La edil de la formación naranja desveló que llegó a plantearse bloquear el plan porque, argumentó, «a estas alturas tendríamos que estar debatiendo los presupuestos». Sobre las cuentas de este año, sin embargo, el pleno de ayer despejó las dudas: habrá que esperar a la vuelta de las vacaciones para conocer el presupuesto de 2018.

La sesión de ayer también fue la del debut de María José Solana como concejala de Hacienda. Se estrenó presentando el paquete de inversiones de 14 millones de euros y la amortización de la deuda municipal con otros 10 millones. Lo defendió con la seriedad que le caracteriza. Del banquillo popular es la más comedida en los debates. No facilita el cuerpo a cuerpo. Quizás por eso, los arreones de la oposición a cuentas del plan de impulso se lo dieron al alcalde.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, fue el más crítico. «Nueve meses antes de las elecciones quieren hacer lo que no han hecho en 39 meses de legislatura. Esto no es un plan de impulso, esto es 'salvar al soldado Fran'». Cabezas recordó que en 2015 no hubo plan de impulso, en 2016 fue de 7 millones de euros y el año pasado de 3. Con esta serie, la interpretación del socialista fue que «nadie multiplica por cinco el remanente si la ciudad no estuviera manga por hombro».

El socialista no entró demasiado en inversiones concretas: afeó que haya que gastar dinero en obras por falta de mantenimiento como en el baluarte de San Pedro o el parque de San Fernando y recordó que no se ha incluido ninguna partida para hacer nuevos nichos en el cementerio.

El turno de Remigio Cordero fue el más agrio. El portavoz de Podemos dobló la crítica socialista: «No se puede hacer en nueve meses, lo que no se ha hecho en 30 años. Por mucho que se intente, no se va a poder ejecutar». Su grupo se abstuvo en la votación, alegando falta de detalle en las inversiones.

Este es el mismo argumento que utilizó el concejal no adscrito, Luis García Borruel para votar no al plan de impulso.

La maquinaria para poner en marcha el plan de impulso arrancará hoy. En total son más de 200 actuaciones, algunas muy simples porque son de mera adquisición de material o mobiliario para espacios o servicios municipales. Entre estas hay partidas para la compra de mobiliario para distintas dependencias públicas (casi 130.000 euros), de vitrinas expositivas (13.500 euros), vehículos de la Policía Local (363.844 euros) así como vehículos y material para el servicio de bomberos (321.000 euros).

Hay otras partidas de mayor envergadura como las destinadas a la reparación de acerados (1,2 millones), calzadas (800.000 euros), tuberías (2,3 millones), accesibilidad (230.000 euros) o parques y plazas (500.000 euros).

En la inversión global, hay este año varias apuestas por la mejora de los museos Luis de Morales, del Carnaval e incluso el equipamiento para el futuro museo de la Policía Local en la comisaría de Valdepasillas.