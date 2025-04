Badajoz mejorará la accesibilidad de una docena de paradas de bus con soportes para apoyarse

El Ayuntamiento de Badajoz mejorará la accesibilidad de las paradas de autobús de la ciudad con la instalación de elementos como apoyos isquiáticos en 12 ... de ellas, los cuales permiten descansar sin necesidad de sentarse, además de contemplar otras iniciativas incluidas en un plan de intervención a estos efectos, como cambios de pavimento o desplazar las paradas que no sean accesibles.

Las paradas en las que se instalarán los apoyos isquiáticos están ubicadas en Puerta Palma, las avenidas Ramón y Cajal, de la Libertad, Villanueva y Rui Nabeiro, Ronda del Pilar, Santa Marina, Cerro Gordo y Novelda.

El concejal delegado de Transporte Público, José Luis González, anunció ayer unas mejoras que se llevarán a cabo en el marco del acuerdo de colaboración ya existente entre Apamex, junto con su Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), Tubasa y el Ayuntamiento para la mejora de la accesibilidad del transporte urbano.

González remarcó que la intención de la Concejalía de Transporte Público es avanzar en la accesibilidad plena de todas las paradas del bus urbano de la ciudad, un plan a medio y largo plazo «que no se puede ejecutar de golpe», con el que quieren dejar una hoja de ruta marcada de qué quieren hacer y cómo, y en el que cuentan con la supervisión de Otaex, desde donde les van a asesorar de los elementos necesarios según la normativa para cumplir la accesibilidad de las paradas.

El plan se puede dividir en cuatro grupos, el primero con intervenciones pequeñas como corregir elementos de señalización o complementar aquellas paradas que ya son «bastante accesibles».

En el caso del segundo grupo, detalló, habrá que hacer pequeñas obras de intervención como cambios de pavimento; mientras que el tercer grupo puede ser el que «más va a costar» dado que habrá paradas que, por su ubicación o por la superficie disponible, no puedan ser accesibles en su emplazamiento actual y quizás deban optar por modificarlas o desplazarlas, lo más cercana posible, para poder cumplirla.

Un cuarto grupo de paradas son las que existen en calles y barrios que, por su urbanismo, son estrechas o no hay superficie para adaptarlas, en relación a las cuales remarcó que no van a dejar de servir a esas zonas con el autobús y, aunque no se puedan hacer plenamente accesibles, sí que se intentarán introducir los elementos que permita la superficie disponible para mejorarla.

Sobre el citado estudio integral de accesibilidad que está elaborando Otaex, el edil ha presentado la primera fase, que consiste en la instalación de apoyos isquiáticos en 12 paradas que ya tienen marquesina y que, tras su análisis, son «perfectas» para añadir este elemento a las mismas, ante lo que ha señalado que dichos apoyos son donados por Tubasa y que serán sus operarios los que los instalen.

La ciudad de Badajoz tiene más de 330 paradas, de las que 144 ya tienen marquesina, y muchas de las cuales a su vez ya son accesibles porque cuando se reforma una calle, plaza o avenida donde existe una parada, gracias a la colaboración de Otaex se aprovecha esa reforma para hacer esa parada accesible con toda la normativa vigente.

Además, quieren seguir incrementando el número de marquesinas en la ciudad y están trabajando para instalar nuevos elementos en paradas que, por su superficie y por número de pasajeros, así se aconseja que la tengan.