Badajoz y su lírico acento

Septiembre llegó serio, marcando el compás y los sentimientos, y nos hizo andar para atrás. Los emigrantes regresan a sus lugares de origen, aquellos que años atrás fueron buscando, sin parar 'la gandalla', un futuro mejor para los suyos. Aquel niño emigrante, que recuerda a los hombres dando de beber a sus animales en la pila, junto al pozo de la casa donde nació, soñaba asomado a los ventanales de la 'tayesa', mientras veía caer, a pedazos, el sol, cuya flama hacía retemblar los rastrojos.

Badajoz está más atractiva, más sensual, más lírica que en otro tiempo. La noche en blanco nos trajo el barrunto de sus exposiciones, la alegría derramada de las calles, los monumentos engalanados con su vestido largo de fiesta. Y uno anda rehilando la adolescencia, que nos hace abrazar olores de ayer y de canela. En septiembre, ya se sabe, mañana de gateo y tarde de paseo.

Estamos a un punto y seguido del otoño. Las terrazas se siguen llenando, han vuelto los estudiantes y ya se escucha el tambor destemplado del bullicio y el griterío de los niños que vuelven a la escuela, con sus flamantes mochilas, sus lápices de colores y sus libros impecables.

En septiembre, Badajoz sigue siendo una de las ciudades de España (y posiblemente del mundo) donde se desayuna mejor y más barato. Se lo dice un servidor que aunque desayuna en casa a primera hora, a media mañana no me resisto a pedir media de cachuela o extremeña con jamón a Cheli en el bar de los viejos, por ejemplo.

Compruebe lo que le digo, viajero, y verá que no miento. Compare, y si encuentra algo mejor me lo dice. Y, además, no hay rayas azules para aparcar

-¿Mensajeras?

-No, no te exagero

Hoy comienza el nuevo curso de los 'lunes de la lírica', que tengo a bien coordinar y presentar en la Sala Ámbito de El Corte Inglés, y que tanta aceptación tuvo el pasado curso, con poetas extremeños de sobresaliente nivel. Hoy, día 23, le toca el turno a José Cercas.

Y en septiembre, Badajoz sigue esperando el quinto puente, la rotonda de la carretera de Sevilla, la autovía Cáceres-Badajoz, y tantas otras promesas incumplidas.

Ya digo, amable lector. Badajoz y su lírico acento.

-¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!