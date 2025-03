Badajoz licita la limpieza de los colegios por nueve millones de euros

Rocío Romero Badajoz Lunes, 27 de diciembre 2021, 13:25 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

Una empresa limpiará los colegios de la ciudad y los poblados, así como las dependencias municipales en las pedanías. El pleno del Ayuntamiento aprobó este lunes el pliego de condiciones que regirá el concurso, que tendrá un importe de nueve millones de euros por los cuatro años como máximo que podrá funcionar.

El contrató será de dos años (4,5 millones de euros por esos 24 meses) con una prórroga de otros dos. Al superar el importe de seis millones de euros durante los cuatro años como máximo que podrá operar la concesionaria, la competencia para licitar y adjudicar este contrato es el Pleno. Este órgano dio este lunes el visto bueno a los pliegos con los votos de Cs, PP y el edil no adscrito, Alejandro Vélez. Tanto PSOE como Podemos votaron en contra de este asunto en el último pleno del año.

El concejal socialista Martín Serván criticó que el contrato no se divida en lotes para dar empleo a más empresas. El alcalde, Ignacio Gragera, replicó que otra empresa ya atiende la limpieza de las dependencias municipales por lo que sí que está dividido en lotes.

Tanto el socialista Serván como Erika Cadenas, concejala de Podemos, incidieron en que supone una privatización de estos trabajos, que en algunos centros prestan trabajadores municipales.

La edil de Educación, Lara Montero de Espinosa, defendió que «no se privatiza si no que se une toda la limpieza y se atiende también por las mañanas, que es una petición de los directores». Además, incluye las nuevas necesidades como el colegio del Cerro Gordo, abierto este curso, y las derivadas de la ampliación de la extensión del ciclo de cero a tres años.

De momento, los trabajadores municipales son los conserjes en los centros de la ciudad y los limpiadores en las escuelas de las pedanías. El Ayuntamiento, por otra parte, paga más de un millón de euros al año a la empresa Eulen para que limpie 22 colegios de la ciudad hasta 2022. Una vez que este contrato se adjudique, la nueva empresa prestará todo estos servicios en la ciudad y los poblados, así como las dependencias municipales en los poblados.

Con este contrato, el Gobierno local considera que se salvan los problemas para reemplazar bajas, pues al ser responsabilidad de una empresa se pueden cubrir con más agilidad.

El Ayuntamiento defendió en alguna ocasión que la limpieza de los centros escolares y tareas de desinfección constantes derivadas de la covid-19 es competencia regional, pero con este contrato vienen a asumir su responsabilidad en estos trabajos.

Lara Montero de Espinosa, de Cs, es una de los cuatro concejales que participaron en la sesión a distancia. A través de Internet también votaron los socialistas Ana Rufo y Javier Monroy, así como el popular Antonio Cavacasillas. Sin embargo, estuvo presente el concejal socialista Ricardo Cabezas, recuperado ya de la covid-19, tras haber estado ingresado en el Hospital Universitario.

La ausencia de Cavacasillas, responsable de Servicios Sociales, ocasionó un cruce de acusaciones entre el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, y la primera teniente de alcalde, María José Solana. El primero criticó que Cavacasillas no presentara el I Plan de Igualdad que se aprobó ayer. Solana le recordó que está convaleciente (ha dado positivo en covid) y le tildó de «cínico», así como valoró que «al haber estado tan poco tiempo en un partido desconoce que la portavoz del grupo político interviene en representación de los demás cuando el grupo lo estima oportuno».

Vélez: "No me caso con nadie"

Vélez le contestó en su siguiente intervención. El concejal no adscrito anunció su apoyo a una moción del PSOE para reabrir el albergue del Revellín como albergue para personas que duermen en la calle de la siguiente manera: «Soy libre y no tengo que arrodillarme a la disciplina de partido». Esta moción del PSOE, de todas formas, no salió adelante por el voto en contra de PP y Cs, así como el voto de calidad del alcalde. El apoyo de PSOE y Podemos no sumó.

La discusión de Vélez con el equipo de gobierno continuó. «Que no me caso con nadie, que no me caso con nadie, que no me caso con nadie...», repitió insistentemente cuando criticó que el alcalde no esperara o repitiera la votación de una moción del PSOE que fue rechazada por la ausencia de varios concejales de ese partido, que estaban en el baño. El alcalde incidió en que es obligación de cada concejal estar sentado en su sitio durante las votaciones.

En repetidas ocasiones, Vélez criticó que el alcalde haya incumplido los plazos que le dio para aprobar los presupuestos de 2021, que sería en septiembre pasado y no se ha hecho, y los de 2022 antes de final de este año. «Estoy cabreado», reconoció.

Tampoco salió adelante la intención del PSOE para que la ciudad se sume a la red de ciudades libres de prostitución. Fue rechazada con los votos de Cs, PP y el edil no adscrito. Tras un intenso debate, el alcalde resumió la negativa en que «todos estos puntos ya se están haciendo».

Por otro lado, el edil no adscrito también propuso crear un fondo municipal de tres millones de euros para proporcionar ayudas a empresas y ayudarles a afrontar la subida de la factura de luz. «La factura de la luz es un problema nacional», resumió la concejala popular Blanca Subirán.