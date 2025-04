Badajoz y la Junta buscan una vivienda alternativa para los okupas del José Pache

Técnicos de la Junta de Extremadura y del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz (IMSS) están trabajando para que las personas que residen ... en el José Pache cuenten con una vivienda alternativa y proceder después al derribo del estadio.

A preguntas de los periodistas sobre el derribo del José Pache, la portavoz municipal, Gema Cortés, explicó ayer que no han parado de trabajar tras los últimos acontecimientos relativos al mismo, y aseguró que están «contentos y satisfechos porque parece que echa andar lo que llevan tanto tiempo demando y exigiendo a la Junta de Extremadura».

Sin embargo, lamentó que haya tenido que tener lugar un incendio peligroso en el que dos personas resultaron heridas de mucha gravedad. Hay que recordar que un hombre fue detenido acusado de una tentativa de homicidio.

Según Cortés, «justo al día siguiente» de que Ignacio Gragera solicitara al Ejecutivo autonómico el derribo de las instalaciones que aún quedan en pie, dos técnicos de la Junta junto a los del IMSS abordaron el tema.

«Tenemos los informes técnicos, la Junta de Extremadura está totalmente en predisposición de darle una respuesta», explicó Cortes, aunque hasta que no se resuelva el «problema ocupación» no se puede seguir avanzando. Un tema de ocupación que, «muy a nuestro pesar, no va lo rápido que quisiésemos». Si no hay orden judicial para desahuciar, la Administración tiene que ofrecer una vivienda alternativa a los okupas para que abandonen el José Pache por voluntad propia, y en eso están trabajando los trabajadores sociales del Ayuntamiento, según Cortés.

Junta de Gobierno

Gema Cortés detalló más asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local. Entre otros, un decreto de Alcaldía relativo a la adjudicación del suministro de cubos y bolsas compostables para viviendas, locales comerciales o negocios, con un importe de 458.184 euros.

Otro decreto de Alcaldía se refiere a la adjudicación del suministro de vestuario y uniformidad para la Policía Local para el año 2023 por 79.192 euros; y otro a la aprobación del gasto y adjudicación para el servicio de análisis de diseño gráfico y desarrollo de una aplicación de gestión multidispositivos para el Carnaval de Badajoz, con un importe de 14.762 euros.

También se aprobaron dos prórrogas de contratos de alquiler con opción a compra de viviendas ubicadas en el Cerro de Reyes y la adjudicación del servicio de asistencia técnica para la elaboración, seguimiento y ejecución del proyecto turístico inteligente para el Ayuntamiento en la convocatoria de Segittur, con un importe 10.950 euros.

Finalmente, se dio cuenta de un decreto de Alcaldía sobre la adjudicación de las actuaciones de animación y pasacalles 'La luz de la Navidad', por 5.000 euros.