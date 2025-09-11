HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter

A partir del 1 de diciembre estará disponible la nueva ruta entre Tenerife Norte y Badajoz, con dos frecuencias semanales

R. H.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:53

Tras su primer vuelo el pasado mes de abril, la aerolínea Binter apuesta por su conexión con el aeropuerto de Badajoz y programa nuevas rutas durante la temporada de invierno.

A partir del 1 de diciembre estará disponible la nueva ruta entre el Aeropuerto de Tenerife Norte – Ciudad de La Laguna y el de Badajoz, con dos frecuencias semanales los lunes y lo viernes.

El alcalde Ignacio Gragera lo ha valorado de una manera muy positiva: «En los últimos meses hemos podido constatar que están muy satisfechos del volumen de pasajeros entre las Islas Canarias y Badajoz y fruto de ello es la ampliación con una línea específica con Tenerife Norte», recoge en una nota el Ayuntamiento de Badajoz.

De esta manera, el regidor indica que la ciudad de Badajoz se convierte «en un hub de entrada y salida en el sudoeste ibérico, permitiendo disfrutar no solo de la ciudad, sino también de la región y el Alentejo».

Con estas rutas, la compañía aérea facilita el enlace con los vuelos interinsulares en Canarias en el caso de los vuelos en conexión, gracias a los 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todas las islas del por el mismo precio.

La buena acogida de los vuelos entre las Islas Canarias y Badajoz se ha visto reflejado en los datos de visitas a monumentos y oficinas de turismo de la ciudad durante el verano.

Los procedentes de las Islas Canarias se han posicionado como la cuarta comunidad autónoma de origen del turismo nacional

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  4. 4

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  7. 7 La FIFA envió al Badajoz el primer requerimiento de pago en abril de 2024
  8. 8 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  9. 9 «Queremos que nos arreglen Virgen de la Montaña, no entramos en cómo se haga»
  10. 10 Un copa, tres vinos, dos tapas y bombones por 10 euros y por una buena causa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter

Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter