Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter A partir del 1 de diciembre estará disponible la nueva ruta entre Tenerife Norte y Badajoz, con dos frecuencias semanales

Tras su primer vuelo el pasado mes de abril, la aerolínea Binter apuesta por su conexión con el aeropuerto de Badajoz y programa nuevas rutas durante la temporada de invierno.

A partir del 1 de diciembre estará disponible la nueva ruta entre el Aeropuerto de Tenerife Norte – Ciudad de La Laguna y el de Badajoz, con dos frecuencias semanales los lunes y lo viernes.

El alcalde Ignacio Gragera lo ha valorado de una manera muy positiva: «En los últimos meses hemos podido constatar que están muy satisfechos del volumen de pasajeros entre las Islas Canarias y Badajoz y fruto de ello es la ampliación con una línea específica con Tenerife Norte», recoge en una nota el Ayuntamiento de Badajoz.

De esta manera, el regidor indica que la ciudad de Badajoz se convierte «en un hub de entrada y salida en el sudoeste ibérico, permitiendo disfrutar no solo de la ciudad, sino también de la región y el Alentejo».

Con estas rutas, la compañía aérea facilita el enlace con los vuelos interinsulares en Canarias en el caso de los vuelos en conexión, gracias a los 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todas las islas del por el mismo precio.

La buena acogida de los vuelos entre las Islas Canarias y Badajoz se ha visto reflejado en los datos de visitas a monumentos y oficinas de turismo de la ciudad durante el verano.

Los procedentes de las Islas Canarias se han posicionado como la cuarta comunidad autónoma de origen del turismo nacional

