Badajoz invierte 365.000 euros en mejorar el acerado, instalaciones deportivas o el arbolado de siete pedanías El plan de actuaciones contempla obras y adecuaciones en Alvarado, Balboa, Gévora, Sagrajas, Villafranco del Guadiana, Valdebótoa y Novelda

R. H. Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:32

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado actuaciones en siete pedanías por un importe que supera los 365.000 euros mil euros. Este dinero estará destinado a sufragar obras de reparación, mantenimiento y mejora en Alvarado, Balboa, Gévora, Sagrajas, Villafranco del Guadiana, Valdebótoa y Novelda.

La mayor partida será para Gévora. En esa pedanía se invertirán 28.700 a adecuar el entorno de la pista de pádel y otros 28.498 euros a la remodelación de una zona terriza en la calle San Isidro, donde se ejecutarán nuevas zonas pavimentadas con hormigón impreso. Además, en esta entidad local se llevarán a cabo nuevas actuaciones por 48.000 euros entre las que destacan el acondicionamiento de una nueva plaza en la zona del consultorio (28.700 euros), la instalación de mobiliario urbano -bancos, papeleras, bandas reductoras y señalización- por valor de 6.884 euros y el suministro y plantación de árboles y arbustos para sus parques y jardines (12.398 euros).

Villafranco del Guadiana

En Villafranco del Guadiana se realizarán actuaciones por un importe total de más de 45.000 euros, que incluyen la reparación de alcorques vacíos en la avenida Los Colonos (7.000 euros), la reparación de la pista de fútbol y adecuación de su entorno mediante la construcción de un acerado perimetral de hormigón impreso (20.999,99 euros) y mejoras en el campo de fútbol 11 por valor de 17.399,99 euros, consistentes en la regeneración del césped natural y la creación de una zona de estancia con hormigón impreso.

Sagrajas

Por su parte, en Sagrajas se destinarán 21.500 euros para la renovación de acerados en mal estado, mientras que en Alvarado se invertirán 28.000 euros en una obra en la calle Ronda Sur.

Novelda

En Novelda, las inversiones ascienden a 38.336,87 euros, con actuaciones destinadas a la remodelación del entorno de las pistas deportivas (12.000 euros), la rehabilitación del parque Báscula (11.499 euros), así como la licitación del suministro de aperos (14.837 euros) y mobiliario urbano (14.999,95 euros). También se encuentra en licitación el suministro de un tractor por un importe de 36.000 mil euros.

Balboa

Además, en la pedanía de Balboa se contemplan actuaciones de reparación y mantenimiento por valor de 11.282,24 euros.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Badajoz también ha publicado los pliegos para la remodelación de los graderíos de los campos de fútbol de Valdebótoa y Gévora. En la instalación deportiva de Gévora se procederá a la demolición del graderío no cubierto existente, la retirada de los asientos, la recolocación del cuadro eléctrico y la ejecución de la cimentación y los muros post grada que sostendrán el nuevo graderío de hormigón. Además, se colocarán peldaños y barandillas de protección.

Valdebótoa

En el campo de fútbol de Valdebótoa, las obras consistirán en la remodelación del graderío, levantando uno nuevo sobre la cimentación actual. El plazo de ejecución de ambas actuaciones será de un mes y medio, con un presupuesto base de licitación de más de 40.000 euros en cada caso.

Explica el Ayuntamiento en nota de prensa que estas intervenciones forman parte del plan municipal de mejora y modernización de las infraestructuras en pedanías, con el objetivo de impulsar la «cohesión territorial, la promoción del deporte y la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos del término municipal».