Extremadura honra a sus muertos a pesar del mal tiempo

En los dos cementerios que tiene Badajoz, el viejo de San Juan y el nuevo de la Soledad, hay unos 10.000 nichos ocupados en ... cada uno y, tras las últimas ampliaciones, no hay problemas de espacio. Lo que sí había este miércoles es menos gente de lo habitual un día 1 de noviembre por la mañana tan desapacible que salió. Ambiente había mucho más que cualquier día del año, sin duda, pero el viento y la lluvia han recortado bastante la duración de las visitas, decía un empleado cuya previsión es que hoy se acercará más gente después de comer, cuando se espera que el tiempo mejore.

Adela Caminero ya ha atendido una tarea que asegura le sienta muy bien. Ella ha aprovechado para cumplir con su padre y sus dos abuelos esta mañana y sobre las once ya enfilaba la puerta del cementerio nuevo. Es hija de Juan, alias 'El Patilla', un conocido pintor de Badajoz cuya memoria se ha acercado a honrar a trece kilómetros de la ciudad. Ha venido en su coche con su hija Soledad, de 31 años y su nieto Ezequiel, de once, y no ha podido evitar emocionarse al hablar de su padre. «Falleció hace diez años, pero es como si fuera ayer», ha afirmado llorosa tras gastar 20 euros en flores. «Venimos casi todos los meses y durante el resto del año solo hay aquí gente de manera puntual. Hoy no, hoy esto parece un sitio distinto. Traemos flores de casa, pero aquí acabamos de comprar flores naturales, claveles, gladiolos y margaritas. Solo pasaré un ratito, vengo, arreglo la flores y me voy. Normalmente vuelvo a casa reconfortada. De hecho, otras veces que vengo es porque me siento mal y así termino el día mejor de ánimo».

Los dos cementerios de Badajoz eran esta mañana un ir y venir de personas caminando despacio, muchas de negro, dándose el brazo, acurrucadas bajo un mismo paraguas y la mayoría sosteniendo flores y jarrones en las manos para adornar la lápida de su ser querido. En ambos camposantos hay una pantalla táctil para localizar la ubicación por apellido. Estaban operativas, pero apenas las usaba gente, señal de que cada familiar sabe perfectamente su itinerario hacia el nicho que desea limpiar, adornar y al que rezar. Si lo normal cualquier día del año es ver a personas solitarias, en un día como hoy los corros de familiares orando daban un ambiente especial al lugar.

Ampliar Adela con su hija Soledad y su nieto Ezequiel esta mañana en el cementerio nuevo de Badajoz. José Vicente Arnelas

Próximas inversiones

Para comprobar que todo estaba en orden el concejal de Cementerios, Carlos Urueña, y el jefe de servicio de este área, Jesús Martínez Reynolds, aparecieron por sendos cementerios. El Ayuntamiento va a invertir medio millón de euros para que durante el año que viene se puedan levantar dos bloques más de nichos, hacer una placita, arreglar cubiertas y renovar la red de tuberías, además urbanizar más superficie del cementerio nuevo, enclavado en plena dehesa y al que se accede por la carretera de Valverde.

Estos trabajos que incluirán zonas verdes «es para hacer de esto un lugar más apacible y visitable», ha explicado el concejal, que tiene en mente otro proyecto, el de crear lo que denomina un «bosque de los recuerdos», idea que ha visto en cementerios de Cádiz y que consiste en habilitar un espacio natural para depositar las urnas con las cenizas de los seres queridos. La iniciativa está relacionada con que cada vez hay más incineraciones, pero tienen que terminar de concretarla y de momento están pidiendo presupuesto. En cuanto al cementerio viejo, el de San Juan, en 2024 se rehabilitarán nichos deteriorados y se seguirán atendiendo, ha dicho, los cementerios de los poblados, tal y como le solicitan los alcaldes.

Ampliar J. Martínez Reynolds y el concejal Carlos Urueña esta mañana. José Vicente Arnelas

La mañana avanzaba y la gente venía y se marchaba. Poco más de media hora solían durar la expediciones familiares. El que no ha tenido más remedio que aguantar durante varias hora los arreones de la lluvia y el viento era José María Terrón, de floristería La Orquídea, que estaba apostado bajo un par de sombrillas que lo protegían de la lluvia esta mañana frente al cementerio viejo, donde se veía otro puesto más. El 1 de noviembre es su mejor día de ventas, aunque cada año, ha reconocido al filo del mediodía, el saldo es peor. Cree que se debe a una cuestión de pérdida de tradiciones, aumento de las incineraciones y por el coste de la vida en general, incluidas las flores, que cada vez le cuestan más a él. Con todo, la media de gasto esta mañana estaba siendo de entre 20 y 30 euros y apenas se le veía cruzado de brazos. «Lo que más se vende es el clavel y el noventa por ciento sabe lo que quiere. También hay margaritas, rosas y gladiolos».

Como cada 1 de noviembre, no solo se refuerza la línea de autobuses sino que hay actividades en ambos cementerios para ambientar la jornada de todos los Santos. Esta vez el conjunto de música clásica 'Quinteto para la eternidad' se ha tenido que refugiar, bien en el soportal de acceso o en la capilla en el caso del cementerio nuevo, para poder ofrecer su concierto por las inclemencias del tiempo.

Ampliar Una mujer esta mañana en el cementerio Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres. Armando

Claveles colombianos para los difuntos cacereños

El día desapacible en la capital cacereña (lluvia fina e intermitente a partir del mediodía y rachas de viento) no ha evitado el trasiego en el cementerio de Nuestra Señora de la Montaña, que ha vuelto a acoger el ritual de memoria a los difuntos, con las flores y el recuerdo ante las lápidas y los nichos. Se trata de visitas escalonadas, ya que muchos han cumplido la liturgia en los últimos días. Para Manuel Monje, de Viveros Becedas, la jornada del martes, soleada y seca, ha compensado el mal tiempo de este miércoles. «Se puede decir que yo ya lo tengo todo vendido», explicaba mostrando cubos vacíos pero sin dejar de despachar ramos. «Ayer fue un día muy bueno, porque hubo mercado y mucha gente aprovechó».

La flor estrella de estos días es el clavel, que curiosamente no es nacional, sino de Colombia y que está a nueve euros la docena. «Es muy bonito, una maravilla». En España, las condiciones climáticas y el calor de los últimos meses han mermado la producción. Las margaritas (a seis euros) tampoco faltan en los ramos standard, que salen por un promedio de entre 10 y 12 euros. Hoy mismo ya había liquidaciones y en algunos puestos podían adquirirse ramos por cinco euros.

Además de lo convencional pueden verse fantasías como arreglos en forma de corazón o ramos minimalistas, de dos, tres o una sola flor.

Comprando flores estaba este miércoles Maribel Holguin. «Son para mis padres, para mis suegros y para una tía», detallaba. «Se les recuerda siempre, pero hoy especialmente».

Plasencia

Hay localidades en que el Día de todos los Santos celebran actividades variadas. En Plasencia las nubes hicieron que muy pocos se animaran a salir al campo a asar las castañas este miércoles y su presencia en parajes como la dehesa de Valcorchero o el embalse ha sido anecdótica, informa Juan Carlos Ramos. La mayoría se quedó en casa y los más nostálgicos disfrutaron de los calbotes en la asociación de vecinos del barrio del Pilar, donde se han cambiado castañas por leche para el Banco de Alimentos.

Pero si hubo un sitio donde la gente no falló y acudió fue el cementerio municipal, donde muchos placentinos han cumplido hoy día unio de noviembre con la tradición de recordar con flores a sus seres queridos.