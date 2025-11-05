Badajoz homenajea a José Moreno Nieto en el bicentenario de su nacimiento El Ateneo ha organizado este jueves una ofrenda floral al jurista, lingüista y político extremeño en su estatua en la plaza de Minayo

Ángela Murillo Miércoles, 5 de noviembre 2025

La capital pacense homenajea este jueves a José Moreno Nieto. El Ateneo de Badajoz ha organizado un acto en memoria del destacado jurisconsulto, político y arabista extremeño, nacido hace doscientos años en Siruela.

Junto a su estatua, en la plaza de Minayo, se llevará a cabo una ofrenda de flores que serán depositadas a las 18:30 horas sobre el tributo erigido frente al Teatro López de Ayala. Esta talla se inauguró en 1896, catorce años depués de su muerte, por iniciativa de la prensa local.

Presentación de su biografía

Muy cerca de allí, en la sede de Cajalmendralejo, tendrá lugar a las siete de la tarde la presentación de la biografía 'José Moreno Nieto y Villarejo. Jurisconsulto, político y arabista', escrita por José Antonio Ramos Rubio, José Luis Pérez Mena y Óscar de San Macario Sánchez. El acto será conducido por Iván Cedrón Adam, de la sección de Historia y Patrimonio del Ateneo de Badajoz, e intervendrán dos de los autores de la publicación.

Recuerda el Ateneo que José Moreno Nieto fue una «figura excepcional del siglo XIX, de una talla intelectual de primer nivel». Hijo de médico, quedó huérfano a los dos años y su prodigiosa memoria hizo que su tío, sacerdote, lo mandara a estudiar Humanidades al Monasterio de Guadalupe. Continuó sus estudios en Toledo. Allí cursó tres años de Filosofía (1836-1839) y cuatro de Jurisprudencia (1839-1843), obteniendo el grado de bachiller (25 de junio de 1843).

Destacado académico y arabista

En esta ciudad, atraído por su pasado árabe, inició en el estudio de esta lengua durante dos años en su Universidad (1841-1843). De Toledo pasó a Madrid. Según datos de la Real Academia de la Historia, en la capital continuó sus estudios, cursando quinto, sexto y séptimo de Jurisprudencia y recibiendo el título de regente de 2.ª clase en la asignatura de Lengua Arábiga por la Universidad Literaria de Madrid, que le habilitó para participar en la oposición a la Cátedra acabada de crear en la Universidad de Granada, y que ganó en 1847.

Demostró gran facilidad para los idiomas y destacó especialmente como arabista. Como lingüista, también conocía el latín, el inglés, francés, italiano o portugués. En Granada aprendió el hebreo y siríaco, y años después el griego y el ruso. Es autor de la famosa 'Gramática de la Lengua Arábica' (1872). La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid le encargó su preparación para uso escolar ante la carencia de libros de texto de esta materia.

Fue doctor en Derecho, historiador, catedrático, jurista, político y académico. También aprobó la oposición en la cátedra de Historia de los Tratados en la Universidad Central de Madrid, donde ejerció como rector.

Diputado y vicepresidente del Congreso

En su esfera política, fue diputado a Cortes por Granada, por el Partido Progresista, y años después ocupó este puesto por Badajoz y por el distrito de Castuera. Fue presidente del Ateneo de Madrid y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, así como académico de la Real Academia de la Historia y de la de Ciencias Morales y Políticas. Durante su dilatada trayectoria fue también, en diferentes momentos, director general de Instrucción Pública y vicepresidente del Congreso, además de senador por la Real Academia de la Historia.

José Moreno Nieto falleció el 24 de febrero de 1882 en Madrid. Fue nombrado hijo ilustre de la villa de Siruela, localidad que cuenta también con una estatua en su honor situada frente al ayuntamiento.