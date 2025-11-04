Badajoz tendrá un grafiti de 370 metros de largo junto al río inspirado en la selva

Estos días el muro que hay bajo el puente de la Autonomía, en la Margen Derecha, se ha teñido de negro, pero en una semana ... será un inmenso cuadro con dibujos y firmas. Badajoz contará con un grafiti de 370 metros para recrear una selva.

El inmenso mural se pintará este sábado en el evento Fondo Negro, un proyecto creado por dos artistas urbanos de Badajoz. Esta cita reúne a decenas de grafiteros, llamados escritores dentro de su argot, de todo el país para realizar pintadas sobre una temática, por ejemplo, China o Egipto. Algunos de estos eventos se han celebrado en la capital pacense, pero también en Murcia o Sevilla.

La décima edición de Fondo Negro será en Badajoz para conmemorar que este movimiento de arte urbano se creó aquí. Uno de sus fundadores es Sak, es decir, José Agúndez. «Elegimos ese nombre porque el fondo más común que se usa en los murales para resultar los colores», recuerda este artista que destaca que vendrán más de 80 escritores para cubrir unos 370 metros desde el puente de la Autonomía hacia la carretera de Cáceres. «Nos hemos pasado un poco», dice bromeando.

Los autores serán algunos artistas locales con trayectoria en el mundo del grafiti y también referentes nacionales. Llegarán escritores de Sevilla, Cartagena, Murcia o Madrid. Entre ellos estarán TheoMagma, Hysen, Nels.

Entre los locales estarán los dos fundadores de Fondo Negro, Sak o Chino, es decir, Alejandro Pajuelo, un artista que se ha hecho muy conocido en la ciudad por murales como el de una pareja de mayores en el centro cívico de Santa Marina o el que recuerda a las víctimas de la riada en el Cerro de Reyes. También ha sido el responsable del último cartel de la Semana Santa pacense.

Obras de algunos de los artistas urbanos que participarán en el evento. HOY

Un dato importante para apreciar la obra que se pintará en Badajoz es que no todos los artistas son iguales. No todos los murales serán figurativos, también habrá las llamadas firmas. Es decir, parte de la selva tendrá dibujos y también letras de algunos de los grafiteros. José Agúndez destaca que esta especialidad, a veces, no está tan valorada, pero que es un pilar fundamental del arte urbano. «Es muy difícil hacer una firma con estilo propio, es complicado, más que pintar una cara».

Estos días han pintado el enorme muro de negro y esperan arrancar con los trabajos previos el viernes, colocando las marcas iniciales para realizar sus creaciones. El sábado será la maratón de grafitis si el tiempo lo permite. Por el momento no hay previsión de lluvia, por lo que podrá celebrarse Fondo Negro.

No ha sido fácil organizar esta edición, indica Alejandro Pajuelo, porque no cuentan con subvenciones, como sí han logrado en otras ciudades. Para poder costear los materiales, que suponen una inversión importante, han conseguido patrocinadores que apoyan al movimiento urbano.

Selva urbana en Badajoz

Pajuelo reivindica que este mural será un espacio recuperado y lucido en el río. Es una zona muy visible desde la rotonda de los cabezones, la Ronda Norte y el puente de la Autonomía. Por delante del muro, además, hay un carril bici y un camino que conecta el parque del Guadiana con la zona del Molino de los Moscoso. Ahora los que lo recorran pasarán por esta exposición de arte urbano.

José Agúndez recuerda que comenzó a pintar en la calle en 1993 y que hoy en día, «afortunadamente», el arte urbano está mucho más reconocido e incluso demandado. Hay otras ciudades, reconoce, donde se apoya más este estilo artístico, pero en general este estilo está mejor visto. «Hay gente que incluso se gana la vida ya con esto».

No es la primera vez que Badajoz se vuelca con los grafitis. Entre 2020 y 2023 el Casco Antiguo acogió tres edificios de 'Badajoz Pinta', un certamen que sirvió para decorar algunos de los muros abandonados de la zona monumental y premiar a los artistas. Muchas de las obras aún lucen en este barrio.

En general hay un 'boom' de los murales, especialmente a tamaño gigante, tanto en Extremadura como en el resto de España. Ahora Badajoz lucirá con una obra de 370 metros y más de 80 artistas.