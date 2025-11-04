HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El muro que se pintará este fin de semana. ÁNGEL MÁRQUEZ

Badajoz tendrá un grafiti de 370 metros de largo junto al río inspirado en la selva

Este sábado 8 de noviembre se celebrará la décima edición de Fondo Negro, un evento que reunirá más de 80 artistas urbanos de todo el país

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:24

Estos días el muro que hay bajo el puente de la Autonomía, en la Margen Derecha, se ha teñido de negro, pero en una semana ... será un inmenso cuadro con dibujos y firmas. Badajoz contará con un grafiti de 370 metros para recrear una selva.

