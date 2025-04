Badajoz fue fundada por los romanos, según ChatGPT

ChatGPT, la famosa inteligencia artificial de Open AI, es conocida por contestar cualquier pregunta que se le haga con una gramática impecable, pero con respuestas ... erróneas, medias verdades, o faltas de contenido. Esto hace que a la hora de la verdad sea más conveniente utilizar fuentes fiables para encontrar información.

HOY ha preguntado a este servicio sobre Badajoz. Y de todas las preguntas que se le hicieron, solo acertó por completo una, y a otra le faltó contenido. Todas las demás fueron erróneas, con disparates y confusiones.

Al preguntar a ChatGPT sobre el pasado de la ciudad, este comenta que «Badajoz tiene una rica historia que se remonta a la época romana, cuando fue fundada como una colonia». Para ChatGPT, «no, Ibn Marwan no fundó Badajoz. La fundación de Badajoz tuvo lugar mucho antes de la época en la que vivió Ibn Marwan». Como es sabido, hay consenso entre los historiadores acerca de que Marwan fundó la ciudad en el año 875.

El panorama empeora aún más en el momento en el que se le pregunta sobre cuáles son los barrios de la ciudad. Cuando habla del Casco Antiguo o Las Vaguadas no va muy desencaminado, pero todo se viene abajo cuando menciona «algunos de los barrios más conocidos de Badajoz». En palabras de la IA, existe uno llamado San Juan, que alberga la Iglesia de San Juan Bautista. En realidad sólo hay una calle que se llame así, no un barrio, y dicha iglesia está en la plaza de Minayo. Por otro lado, la descripción que aporta sobre la misma implica que realmente se refiere a la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista, que se encuentra en la Plaza de España. Esta descripción también aparece en otras dos ocasiones, en los llamados 'Convento de San Francisco' e 'Iglesia de Santa Marina'. Las descripciones que aporta dejan entrever que se refiere a catedral, pero las ha confundido al incluirlas en otros barrios como 'Santa Marina', y 'San Francisco'. De estos dos anteriores, Santa Marina no dispone de ninguna iglesia llamada así y San Francisco no es un barrio, sino una plaza. Además, el chat mencionó que la Plaza Alta forma parte de Santa Marina cuando tampoco es verdad.

La existencia de un tercer cine en Badajoz o la invención de barrios están a la orden del día

Sus conocimientos geográficos también dejan mucho que desear, incluyendo en la lista pedanías como Gévora o Alvarado. Su confusión continúa con la ubicación de otros barrios, situando Pardaleras «al norte de la ciudad», cuando está en el centro-sureste, Y sigue fallando al mencionar que otros dos «se caracteriza por su disposición en forma de 'u'», cuando no hay ninguno en Badajoz con estas características.

En cuanto a monumentos famosos de la ciudad, acierta solo en tres de los nueve que aporta. La Alcazaba o Puerta de Palmas los dice bien, pero patina con otros al decir que existe una 'Iglesia de Santa María' en la Plaza Alta.

Espantaperros

ChatGPT también cambia los orígenes de la torre de Espantaperros asegurando que viene de «una leyenda que la asocia con espantapájaros que ahuyentaban a los ladrones». En realidad, el nombre viene de que, cuando la campana sonaba para avisar a los cristianos de sus cultos, los que eran de otras religiones salían espantados y a estos se le llamaba 'perros'.

La ubicación y el motivo del monumento a Manuel Rojas han cambiando de la misma manera para ChatGPT, haciendo que esté en el parque Castelar cuando realmente está en el parque San Fernando, y proclamándolo «poeta y escritor» en lugar de alcalde.

Tres poetas

Los protagonistas de la estatua de los tres poetas que encabeza el puente de la Autonomía también queda en entredicho. Al preguntarle sobre quiénes son, solo acierta con Luis Álvarez Lencero. En lugar de nombrar a Manuel Pacheco y a Jesús Delgado Volhondo, nombra a Luis Sáez Delgado, crítico literario, y a Luis Chamizo Trigueros, quien sí es un poeta extremeño, pero que no cuenta con una estatua en Badajoz.

Esta inteligencia artificial falla igual al hacerle preguntas más sencillas. Asegura que el Centro Comercial El Faro «fue inaugurado el 30 de abril de 2009», cuando realmente fue el 14 de septiembre de 2012. Asegura también que además de Cine Yelmo, el Faro cuenta con unos segundos cines llamados 'Odeón Multicines', los cuales existen en otras ciudades, pero no en Badajoz.

Con respecto a los ríos que pasan por Badajoz, menciona el Guadiana y asegura que el arroyo Rivillas es otro río. Se olvida de mencionar el río Gévora o el arroyo Calamón.

Patina con la UEx

ChatGPT también patina con la Universidad de Extremadura. Cuando se le pregunta por las facultades que hay en Badajoz, la mitad de las que menciona están realmente en Cáceres. Además, se inventa otras que no existen, como la 'Escuela Universitaria de Enfermería de Cáceres en Badajoz', cuyo nombre no tiene ningún sentido; o la 'Facultad de Trabajo Social'.

A la hora de nombrar las titulaciones que ofertan las facultades presentes en Badajoz, solo acierta por completo la de Ciencias. En otras prefiere referirse a grados inexistentes como 'Pedagogía' en la facultad de Educación y Psicología, o 'Biblioteconomía y Documentación' en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.

Carnaval de Badajoz

Por suerte para la inteligencia artificial, no todo son invenciones. Al preguntarle sobre el Carnaval de Badajoz, acierta en todo lo que dice. Menciona las comparsas, los desfiles, las actuaciones y demás eventos que se llevan a cabo durante estas fiestas.

También da en el clavo cuando se le pide una redacción hablando sobre el transporte público de la ciudad. Menciona los autobuses y la existencia de aplicaciones que avisan del tiempo que queda para que lleguen a las paradas.