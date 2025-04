Badajoz establece multas de hasta 3.000 euros por robar y deteriorar placas de calles

Sustraer las placas de los nombres de calles, deteriorarlas hasta el punto de que queden inutilizables o dificultar la visibilidad de los rótulos identificativao de ... las calles podrá acarrear multas de hasta 3.000 euros.

Como todas las ordenanzas, la norma para regular la nomenclatura y rotulación de las calles que se aprueba en pleno de forma inicial el jueves recoge un capítulo de sanciones que establece multas de entre 60 y 3.000 euros en función del acto que se cometa.

Las infracciones leves, cuya sanción podrá oscilar entre 60 y 750 euros, recoge los actos de deterioro no grave de las placas siempre que no se hagan con intencionalidad. O no mantener en «perfecto estado de conservación y de visibilidad la placa de numeración del edificio».

Las infracciones graves conllevarán multas de entre 750 y 1.500 euros. A estas se pueden enfrentar quienes no señalicen las calles en proyectos de urbanización y vías de propiedad privada en que la rotulación es obligación de los particulares. O no reponer la placa si el propietario del inmueble la ha retirado por interés particular, o alterar la visibilidad de la placa de numeración.

Aunque las infracciones también prescriben. Las leves a los seis meses desde que se cometieron, las graves a los dos años y las muy graves a los tres.

La ordenanza recoge que el propio Ayuntamiento debe dotar de medios y personal técnico para el control e inspección del municipio para comprobar la correcta rotulación y numeración de los inmuebles así como para la creación, mantenimiento y actualización del callejero.

De hecho, se prevén trabajos de revisión en los inmuebles y promociones ya construidas que no tengan nombre o número de policía oficial. Se les asignará en función de la nueva ordenanza y se notificará a los propietarios.

Algunas de las nuevas promociones levantadas en los últimos años en la ciudad carecen de rótulos. Es lo que ocurre en los unifamiliares construidos en las traseras del centro comercial Conquistadores. La designación de los nombres no corresponde al área de Callejero, sino a la delegación municipal de Cultura, cuya comisión analiza las propuestas que recibe y se aprueban posteriormente en pleno.

La nueva ordenanza unificará los distintos listados que existen con las denominaciones de las calles de Badajoz, dado que existen varios callejeros con los que trabajan en el Ayuntamiento de Badajoz.

Además, la nueva norma busca mejorar la imagen de la ciudad al homogeneizar las calles y los números de los edificios.

La ordenanza establece cómo denominar las vías de nueva creación, la posible modificación de las ya existentes y la asignación de los números de los edificios en las calles.

El texto recoge algunas obviedades, como que no puede hacer dos vías con el mismo nombre, salvo que uno esté en la ciudad y otro en un poblado.

La norma regula otros aspectos, cómo que las placas deben colocarse al inicio y al final de la calle y en al menos una esquina de las intersecciones a una altura máxima de 3,5 metros.

Cada calle comenzará por el extremo más próximo al Ayuntamiento.