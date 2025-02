Cabezas dice que Badajoz tendrá que devolver a la Junta dinero de la piscina de la margen derecha

El Ayuntamiento de Badajoz tendrá que devolver a la Junta de Extremadura el dinero que le haya aportado para la construcción de la piscina de la margen derecha. Las dos administraciones firmaron un convenio para cofinanciar la obra, con un máximo de 2,4 ... millones de euros cada una.

El alcalde, Ignacio Gragera, admitió este martes que habrá que romper el contrato para la edificación del complejo porque una de las dos empresas que forman la UTE adjudicataria no puede seguir adelante. Y el candidato del PSOE, Ricardo Cabezas, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento tramita tarde esta resolución y que, por plazos, la Junta tendrá que reclamar el dinero ya aportado al Ayuntamiento.

La Junta ha entregado dos millones de euros y ha aprobado cuatro prórrogas del convenio hasta finales de mayo de este año.

«Si la obra terminara a final de año, no habría que devolver el dinero porque se podría pedir otra ampliación. Pero eso es inviable», dice tras señalar que la actuación se encuentra en sus inicios y parada desde hace un año.

El socialista recuerda que la UTE solicitó la resolución del contrato hace ocho meses y cree que, de haberse tramitado entonces, la Junta podría haber actuado de otra manera. Pero, según su información, la Intervención de fondos de la Administración regional reclamará la acreditación del final de obra para final de mayo y, cuando el Ayuntamiento no pueda presentarla, se verá obligado a entregar el dinero.

Asegura que podría haberse ampliado el plazo en otros seis meses, hasta final de año, pero no se ha hecho y, además, en seis meses no va a dar tiempo a terminarla. El Ayuntamiento tiene aún que tramitar el final del contrato.

«Ahora algunos dirán que qué mala es la Junta de Extremadura. Pero no. Qué pésimos gestores hay que en el Ayuntamiento, que teniendo ese convenio firmado desde 2015, sabíais que tenéis que terminar en la piscina en 2023 y no ha sido así», afirma. Ha añadido que nadie del Ayuntamiento ha llamado a la Junta para explicar la situación del proyecto.

La Junta confirma que el Ayuntamiento que no se han puesto en contacto con ellos.

Ricardo Cabezas defiende que esto no implica que la Junta abandone el proyecto para crear una piscina en la margen derecha, sino que administrativamente no tiene otra forma de actuar. Confía en que, una vez pasadas las elecciones, el futuro alcalde y el futuro presidente de la Junta puedan firman un nuevo convenio.

El presupuesto de 4,8 millones de euros, calculado en 2018, quedó obsoleto con el aumento de los precios en 2022 y las empresas pidieron hace meses la resolución del contrato firmado en 2019. El movimiento de terrenos se realizó a toda prisa justo antes de las elecciones de ese año.

Antes de terminar 2022, el Ayuntamiento aprobó un modificado de 427.000 euros sobre el presupuesto inicial (un 9% más), pero era solo para terminar las cubiertas, colocar placas solares para el futuro abastecimiento y con la condición de que se actualizara cada etapa. Ese dinero extra lo debe asumir el Consistorio.

Cabezas: «No le daría las llaves de mi coche al alcalde»

Para Cabezas, «los gestores del Ayuntamiento han engañado a los pacenses con este proyecto». «Desde la licitación dijimos que se estaba haciendo mal y, una vez más, el tiempo nos da la razón», afirma.

El alcalde, Ignacio Gragera, confió el martes en llegar a un acuerdo con la Junta y que no hubiera problemas en la financiación de la piscina. Pero esas palabras no inspiran confianza a Ricardo Cabezas. «¿Alguien sigue creyendo en este personaje (el alcalde)? ¿Alguien le daría las llaves de su casa, le daría las llaves de su coche? Yo no le daría las llaves de mi coche, porque sé que no me las devuelve».