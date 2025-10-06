HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mayores hacen deporte durante la feria que les dedica Ifeba. HOY

Badajoz dedica octubre a las personas mayores con rutas, convivencia y lectura

Uno de los momentos más especiales tendrá lugar el 18 de octubre, con la celebración de las Bodas de Oro en el Espacio Santa Catalina

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Badajoz comienza con las celebraciones del Mes del Mayor. Una festividad que contará con rutas, actos de convivencia y múltiples actividades culturales.

Uno de ... los momentos más especiales tendrá lugar el 18 de octubre, con la celebración de las Bodas de Oro en el Espacio Santa Catalina. En este acto, el Ayuntamiento rendirá homenaje a las parejas que cumplen 50 años de casados en 2025, reconociendo la fortaleza de sus vínculos y el ejemplo de vida compartida que representan para toda la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

