Badajoz dedica octubre a las personas mayores con rutas, convivencia y lectura Uno de los momentos más especiales tendrá lugar el 18 de octubre, con la celebración de las Bodas de Oro en el Espacio Santa Catalina

Mayores hacen deporte durante la feria que les dedica Ifeba.

Redacción BADAJOZ. Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Badajoz comienza con las celebraciones del Mes del Mayor. Una festividad que contará con rutas, actos de convivencia y múltiples actividades culturales.

Uno de ... los momentos más especiales tendrá lugar el 18 de octubre, con la celebración de las Bodas de Oro en el Espacio Santa Catalina. En este acto, el Ayuntamiento rendirá homenaje a las parejas que cumplen 50 años de casados en 2025, reconociendo la fortaleza de sus vínculos y el ejemplo de vida compartida que representan para toda la sociedad.

Hoy el programa de actividades retoma el club de lectura del Centro de Mayores de Santa Marina con la participación de la escritora María del Carmen Bazaga. Mañana es el último día para disfrutar de las rutas y eventos deportivos por las diferentes pedanías. Y mañana, se celebrará la ruta nocturna por el nuevo camino del Parque de la Legión A partir de la próxima semana, llegarán el Campeonato de Petanca, charlas sobre vida saludable y más visitas guiadas. Reconocimiento El concejal delegado del Mayor, Juancho Pérez, destacó la relevancia de esta celebración. «El Mes del Mayor es una cita muy especial porque nos permite devolver, aunque sea en parte, todo lo que nuestros mayores han aportado y siguen aportando a Badajoz», indicó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Badajoz