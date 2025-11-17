Badajoz ayuda mientras corre

Ángela Murillo Badajoz Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:38 Comenta Compartir

El calendario de carreras se consolida en Badajoz, cada vez con más alternativas para niños y para quienes no parten de una gran condición física. Son una veintena de pruebas las que se han organizado este año, en su mayoría con un componente solidario. «Correr es una afición que vino para quedarse», afirma convencido Juan Parejo, el concejal de Deportes y uno de esos corredores a los que es fácil cruzarse por el parque del río.

Es una disciplina que «requiere poca inversión: basta con unas buenas zapatillas, unos pantalones y una camiseta». Además, es un deporte que puedes seguir practicando «cuando viajas», añade. Parejo comparte esta afición con un grupo de corredores con los que queda a las seis de la mañana en Puerta Palmas. «Somos un grupo muy diverso, cada uno de un sector, un profesor, un funcionario, un militar, un asesor… Qué mejor manera de arrancar el día».

Hay otras personas que prefieren buscar el rato para correr a mediodía o al final de la jornada. «Está claro que si quieres sacar un hueco, lo sacas, y en una hora has hecho un pedazo de entrenamiento». Destaca el edil que la afición también empieza a calar entre los más pequeños, y por eso señala la importancia de que las pruebas solidarias ofrezcan opciones para los más pequeños, como se hizo en el Cross Solidario del Pilar de la Guardia Civil o en la Carrera Ruta 091 de la Policía Nacional.

Son varios los colectivos que agrupan a los deportistas más entrenados: Asfas, el Club Maratón Badajoz, la Asociación Atlética Ciudad de Badajoz (AACB) o el Club Deportivo Atletismo Badajoz; pero también hay quien prefiere correr en solidario y marcar su propio ritmo.

Modalidad 'caco'

La afición también se abre paso entre personas que no tienen una gran condición física, por eso empieza a triunfar la modalidad 'caco', «caminar y correr». Esta es una manera de iniciarse, porque permite ir alternando las dos intensidades.

Calendario de pruebas

El calendario de pruebas de Badajoz es apretado y destaca por su fuerte implicación solidaria. La agenda comienza en enero la Vuelva al Baluarte, que este año tuvo lugar el 26 de enero; de ahí se dio paso al Trail por el perímetro de Sancha Brava. El marzo llegó el Maratón de Badajoz, que tuvo que alterar su recorrido por las obras en la plaza de San José. En abril, se celebró el Cross Solidario 'Crispitas con Corazón', a favor de Cáritas. Ese mismo mes, se llevó a cabo la prueba que agrupa a todos los colegios de San Roque en Claustro de Barrio. Y más tarde, sin salir de esa barriada, tuvo lugar la San Romilla, organizada por el colegio Guadalupe.

En mayo se corrió en el parque del río el IV Cross Militar Solidario El Héroe, a favor de la Asociación Mi princesa Reet. A finales de ese mes se celebró la carrera popular que organiza el Colegio Oficial de Médicos, y que hacen coincidir con su patrón. Junio también empezó corriendo, en este caso por la diversidad, con la prueba de Los Palomos. En junio tuvo lugar la carrera nocturna contra el cáncer, que coincidió con el encendido de la Feria de San Juan; el 5 y 6 de julio se celebró el Campeonato de Atletismo Sub-23, que llenó de corredores la capital pacense.

Ese mismo mes de julio el Colegio Oficial de Abogados organizó su propia prueba, que también hizo coincidir con la celebración de su patrón.

Pasado los meses más tórridos del verano, la actividad se retomó con la Carrera Solidaria Badajoz contra el cáncer. Se disputó en la barriada de la Paz con el reparto de 600 dorsales a favor de la AECC. También en septiembre se celebró el Desafío San Fernando, en las instalaciones de la Base General Menacho, y recaudación para Cruz Roja. En octubre fueron varias las pruebas programadas, como el Reto Avatel, para dar paso a la prueba con más inscritos, el Cross Solidario del Pilar, celebrado 19 de octubre por la Guardia Civil a favor de Plena Inclusión. Una ruta que incluyó pruebas para niños y caminata en el centro de la ciudad. «Gusta mucho porque se hace en el centro de la ciudad». Dio paso después la Carrera Solidaria Ruta 091 de la Policía Nacional, a favor de Apnaba. El pasado 9 de noviembre la cita estuvo en El Progreso, con la Carrera por la Salud, «un día de convivencia, con pruebas para todas las edades y barras en la calle».

El Media Maratón Elvas-Badajoz, con casi 2.000 corredores inscritos, se celebrará este próximo domingo, y el calendario se cierra en diciembre con una ruta muy popular y divertida, la San Silvestre pacense, a la que se apuntan de media unas 2.500 corredores para terminar el año haciendo deportes. En esa ocasión incluye marcha nórdica y una caminata solidaria.

Impacto en la economía local

Asegura el concejal que contar con este amplio repertorio de citas para 'runners' tiene su impacto en la economía local. Permite a restaurantes y hoteles hacer caja, puesto que «muchos de esos corredores vienen de fuera».

En cuanto a los lugares preferidos para practicar deporte, Parejo se decanta por el parque del río. «Soy un fanático de esta zona de Badajoz, da subidón ver a todo el mundo practicando diez o doce disciplinas distintas» en este espacio verde de la ciudad. «Sin duda ha supuesto un antes y un después para la ciudad».