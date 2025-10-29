Badajoz conmemora la festividad de Todos los Santos con una programación especial en los cementerios El próximo sábado 1 de noviembre se celebrará una nueva edición de 'Quintetos para la eternidad'

El Ayuntamiento de Badajoz conmemora la Festividad de Todos los Santos con una programación especial en los cementerios municipales de la ciudad y sus pedanías, que este año cuentan con inversiones cercanas a un millón de euros con nuevos nichos, ajardinamiento o suministro de maquinaria, entre otras acciones.

Como es habitual, el próximo sábado 1 de noviembre se celebrará una nueva edición de 'Quintetos para la eternidad', con pases a las 10, 11, 12, 16.15 y 17.15 horas en los cementerios de San Juan y Nuestra Señora de la Soledad, una actividad musical con un quinteto de jóvenes músicos que amenizarán la jornada con la interpretación de música clásica.

Además, como ha recordado el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa, desde el pasado 24 de octubre se encuentra disponible el servicio especial de autobús urbano, con salida en la plaza de la Libertad y llegada al Cementerio Nuevo de Nuestra Señora de la Soledad con diferentes frecuencias y paradas en el recorrido de 10 a 18 horas.

Pantallas virtuales y dispositivos móviles

Por otro lado, ha señalado el consistorio, este año también se ha implementado un nuevo sistema para acceder a los puntos de información al ciudadano situado en ambos cementerios, con una mejora en el acceso a los datos mediante el cual se podrán acceder a la información, no solo en las pantallas de los cementerios, sino también a través de cada dispositivo móvil conectado a la red wifi previo escaneo de códigos QR.

Además, los puntos de información se han modernizado para mejorar en accesibilidad con un asistente virtual, que podrá indicar también la ubicación y el recorrido hasta el mismo. Estas mejoras estarán disponibles a partir del fin de semana.

Inversión

Durante este año 2025, el Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado inversiones de mejora en los cementerios de la ciudad y sus pedanías cercanas a un millón de euros, desglosados en los ocho existentes así como en bienes corrientes o en las propias oficinas de atención al ciudadano, que abre y presta servicio los 365 días del año.

Así, el Cementerio de Nuestra Señora de la Soledad cuenta con una inversión de 610.000 euros en la construcción de nuevos bloques de nichos, la adquisición de dos máquinas porta féretros o mejoras de pintura, escaleras o maquinaria, así como la plantación de nuevo arbolado y ajardinamiento.

Por su parte, en el Cementerio de San Juan se han invertido 45.000 euros en enfoscado y trabajos de pintura en altura, reposición de plantas o materiales, mientras que en los poblados de Novelda del Guadiana, Valdebótoa, Villafranco del Guadiana, Gévora, Balboa y Sagrajas se han invertido 258.300 euros con nuevos bloques de nichos, reparaciones y ajardinamiento, así como hornos incineradores en Balboa, Novelda, Sagrajas o Villafranco del Guadiana.

En cuanto a los datos, durante el año 2025 se han realizado 694 inhumaciones en la ciudad y 40 en poblados, además de 407 incineraciones hasta el pasado mes de septiembre. En la actualidad, el Cementerio de Nuestra Señora de la Soledad cuenta con 207 nichos disponibles, además de 369 columbarios, mientras que en Gévora restan 96 disponibles. Los poblados, por su parte, cuentan con 114 nichos disponibles, ha concluido el consistorio.

El horario de invierno de los cementerios municipales es de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los fines de semana y festivos de 9 a 18 horas.