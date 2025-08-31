HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concierto de ConReverse en el escenario instalado en el corredor verde. HOY

'Badajoz, la Ciudad Encendida' se despide con música en el corredor verde de la calle Stadium

La programación cultural veraniega organizada por la Concejalía de Cultura se ha desarrollado durante dos meses en distintos espacios

R. H.

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:07

La capital pacense despidió anoche la programación cultural de  'Badajoz, la Ciudad Encendida'. El broche final llegó con el concierto de ConReverse, una propuesta musical que el público pudo disfrutar gracias al escenario instalado junto a las murallas del corredor verde de la calle Stadium.

El programa cultural veraniego organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento quedó inaugurado a mediados de julio con la actuación musical de Los Míticos Playboys, un evento que dio paso a una amplia programación de espectáculos, performances artísticas, visitas guiadas temáticas, yoga en la Alcazaba, exhibición de luz y sonido en la plaza Alta o la iluminación ornamental en los jardines de La Galera. Estas citas han tenido lugar a lo largo de estos dos meses en distintos espacios de la ciudad.  

Hay que recordar que uno de los platos fuertes ha sido la observación de las Perseidas en el fuerte de San Cristóbal. El recinto monumental en la margen derecha del Guadiana acogió en el puente de agosto dos veladas astronómicas coincidiendo con las Lágrimas de San Lorenzo. Se organizaron visitas guiadas nocturnas y talleres infantiles. La observación del cielo nocturno comenzó por las constelaciones, para adentrarse después en el espacio profundo.

En la programación también ha participado en esta ocasión la Banda Municipal de Música. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  4. 4

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  5. 5

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  6. 6

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres
  9. 9 Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño
  10. 10

    La Junta rechaza que se tome agua del Cijara para una planta de hidrógeno verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Badajoz, la Ciudad Encendida' se despide con música en el corredor verde de la calle Stadium

&#039;Badajoz, la Ciudad Encendida&#039; se despide con música en el corredor verde de la calle Stadium