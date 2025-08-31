'Badajoz, la Ciudad Encendida' se despide con música en el corredor verde de la calle Stadium La programación cultural veraniega organizada por la Concejalía de Cultura se ha desarrollado durante dos meses en distintos espacios

La capital pacense despidió anoche la programación cultural de 'Badajoz, la Ciudad Encendida'. El broche final llegó con el concierto de ConReverse, una propuesta musical que el público pudo disfrutar gracias al escenario instalado junto a las murallas del corredor verde de la calle Stadium.

El programa cultural veraniego organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento quedó inaugurado a mediados de julio con la actuación musical de Los Míticos Playboys, un evento que dio paso a una amplia programación de espectáculos, performances artísticas, visitas guiadas temáticas, yoga en la Alcazaba, exhibición de luz y sonido en la plaza Alta o la iluminación ornamental en los jardines de La Galera. Estas citas han tenido lugar a lo largo de estos dos meses en distintos espacios de la ciudad.

Hay que recordar que uno de los platos fuertes ha sido la observación de las Perseidas en el fuerte de San Cristóbal. El recinto monumental en la margen derecha del Guadiana acogió en el puente de agosto dos veladas astronómicas coincidiendo con las Lágrimas de San Lorenzo. Se organizaron visitas guiadas nocturnas y talleres infantiles. La observación del cielo nocturno comenzó por las constelaciones, para adentrarse después en el espacio profundo.

En la programación también ha participado en esta ocasión la Banda Municipal de Música.