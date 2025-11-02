HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Punto de recarga junto al edificio de Promedio de Badajoz. Hoy

Badajoz, una de las cinco capitales de provincia sin puntos de carga rápida para coches eléctricos

La ciudad tiene 166 enchufes públicos, pero ninguno de potencia superior a los 150 kW que permita llenar la batería en menos de media hora

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

Más del 80% de los puntos de la red pública de electrolineras de la ciudad de Badajoz son de carga lenta. Son de un potencia ... que no supera los 22 kilovatios (kW), según los datos del Barómetro de la electromovilidad relativo al tercer trimestre del presente año que ha publicado Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). Eso significa que un coche debe estar enchufado un mínimo de tres horas para llenar su batería. Pero el proceso puede prolongarse mucho más.

