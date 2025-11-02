Badajoz, una de las cinco capitales de provincia sin puntos de carga rápida para coches eléctricos

Más del 80% de los puntos de la red pública de electrolineras de la ciudad de Badajoz son de carga lenta. Son de un potencia ... que no supera los 22 kilovatios (kW), según los datos del Barómetro de la electromovilidad relativo al tercer trimestre del presente año que ha publicado Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). Eso significa que un coche debe estar enchufado un mínimo de tres horas para llenar su batería. Pero el proceso puede prolongarse mucho más.

En total hay 133 cargadores de menos de 22 kW los que están repartidos por el ámbito urbano; mientras que actualmente son 166 los que están operativos. Otros diez son de entre 22 kW y 50 kW de potencia y los 23 restantes no llegan a los 150 kW. Es decir, en la ciudad no hay ningún punto de recarga que permita completar la batería de un vehículo en menos de media hora. No es algo habitual, el barómetro de Anfac refleja que tan solo son cinco las capitales de provincia españolas que están en esa situación: además de Badajoz, Ourense, Oviedo, Soria y Huelva.

La velocidad de carga de la red de electrolineras de Badajoz contrasta con la que hay en la ciudad de Cáceres. Mientras que en la capital pacense apenas el 13% de los cargadores superan los 50 kW de potencia, en la cacereña son el 32%. Aunque es cierto que la dimensión total es menor en Cáceres, donde hay 119 enchufes operativos.

Porque el barómetro de Anfac también contabiliza los puntos que no están en funcionamiento y en la ciudad de Badajoz son 37 los que están inactivos, con lo que la red completa se podría ir por encima de los 200.

Los ocho cargadores de más potencia no funcionan

Por tanto, la ciudad sí tiene puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos en su red de acceso público. Pero no funcionan. Según el mencionado estudio de electromovilidad los ocho cargadores de más de 150 kilovatios (kW) de potencia que hay en Badajoz se encuentran fuera de servicio. Son enchufes en los que se podría hacer una recarga completa en un lapso de tiempo que se mueve entre quince minutos y media hora, ya que ninguno de ellos tiene más de 250 kW. Esos, denominados ultrarrápidos sí posibilitan llenar la batería de un vehículo en menos de un cuarto de hora.

El resto de los puntos de recarga no operativos en la ciudad son de carga lenta, de menos de 22 kW de potencia.

La red de carga rápida, por las necesidades de la movilidad urbana, todavía no está muy desarrollada en las ciudades. El informe de Anfac constata que en las capitales de provincia españolas solo el 7% de la red de electrolineras tiene una potencia superior a los 50 kW. Hay exactamente 1.310 puntos de este tipo, que podrían superar los 1.650 si se sumaran los 351 que hay inactivos.

651 puntos de recarga para vehículos eléctricos hay operativos en la provincia de Badajoz; tan solo uno de cada tres (212) permiten completar la batería de un automóvil en menos de hora y media, una ratio seis puntos por encima de la media nacional

Aun así llama la atención la ausencia de cargadores rápidos en la ciudad de Badajoz. Y más si se compara con Cáceres, donde más del 6% de la red si permite recargas completas en menos de media hora.

Autovías y carreteras

Esa necesidad de carga rápida se hace más evidente en los entornos interurbanos que en las ciudades. Reducir el tiempo de las recargas, ya sea en desplazamientos por motivos laborales o de ocio, es prioritario para los conductores que circulan por las autovías y carreteras nacionales de la región. Por el contrario, dentro de las poblaciones es más sencillo dejar el vehículo enchufado por las noches o durante la jornada laboral. En este sentido, desde AUVE (la asociación de usuarios del vehículo eléctrico) consideran que los puntos de más de 50 kW son suficientes, ya que permiten cargar del 10% al 80% en una media hora.

El 11% de la red provincial sí es ultrarrápida Los cargadores de potencia igual o superior a 250 kilovatios (kW) sirven para llenar la batería de un vehículo eléctrico en diez o quince minutos. Las carreteras extremeñas tienen un buen número de puntos de recarga de estas características: exactamente 141, aunque 45 no están operativos. En su conjunto, la inmensa mayoría están en la provincia de Badajoz, donde hay operativos 74 cargadores ultrarrápidos. Eso supone que más del 11% de la red de electrolineras pacense permite esas recargas a gran velocidad. Se trata de uno de los porcentajes más elevados de todas las provincias españolas. A nivel nacional solo 4% de los puntos de recargas son ultrarrápidos y en la provincia de Cáceres son el 4,25%. Además, se trata de una ratio que puede crecer, ya que Badajoz tiene actualmente otros 37 puntos de recarga de más de 250 kW que no están en funcionamiento.

De hecho, las cosas cambian en la red provincial y Badajoz es uno de los territorios del país con un mayor porcentaje de puntos de carga rápida. Los 99 cargadores operativos de más de 150 kW que tiene la provincia representan más del 15% del total de la red. Por comparar, la media nacional de este tipo de puntos está no llega al 10% y la provincia de Cáceres roza el 13%.

En total, la provincia de Badajoz cuenta con 651 cargadores operativos. En este caso, el 62% son de carga lenta y no superan los 22 kW de potencia. Aunque, de nuevo, la inmensa mayoría de estos 407 enchufes están ubicados en núcleos urbanos.

Uno de cada tres

Muy numerosos son igualmente los que permiten llenar la batería de un vehículo en menos de hora y media. Son, según Anfac, todos aquellos que tienen 50 kW o más de potencia. De estos hay 212 repartidos por toda la provincia. Es decir, prácticamente uno de cada tres de los que están operativos; es una ratio seis puntos por encima de la media nacional y muy similar, aunque ligeramente superior, a la que presenta la provincia de Cáceres.

También hay en la provincia de Badajoz un elevado número de puntos de recarga que el informe de electromovilidad de Anfac constata que no están operativos: 163. Es decir, la red de la provincia podría superar los 800 cargadores si estos se pusieran en funcionamiento. De los inactivos, el mayor volumen son de carga lenta –algo más de la mitad no alcanzan los 22 kW– pero también hay 66 de más de 50 kW, con lo que ya ofrecerían un rendimiento óptimo, y 47 de ellos permitirían una recarga en menos de 30 minutos.