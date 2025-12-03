Badajoz celebrará un nuevo mercadillo extraordinario este sábado en la parcela de los martes Los comerciantes ambulantes están contentos con la afluencia que lograron el pasado sábado al celebrar el 'Black Friday'

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Este puente es el de poner el árbol de Navidad para los que aún no los tengan montado y también una fecha idónea para hacer las compras de cara a la visita de Papá Noel o los Reyes Magos. Como alternativa los comerciantes ambulantes harán doblete con dos mercadillos, uno extraordinario el sábado y otro el domingo.

Será el segundo fin de semana consecutivo con doblete en los mercadillos pacense. El pasado la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex) ya organizó otra cita fuera del calendario con motivo del 'Black Friday'.

En este caso el mercadillo extraordinario será este sábado 6 de diciembre en la parcela donde habitualmente se celebra el mercado los martes, donde antiguamente se celebraba la feria, bajo el puente Real. El horario será de 9.00 a 14.00 horas. Además los comerciantes mantiene su cita habitual el domingo por la mañana en su parcela del polígono El Nevero.

El objetivo de los comerciantes ambulantes es imitar las estrategias de las grandes superficies comerciales, tanto el los descuentos del 'Black Friday' como el ampliar sus horarios en el mes de diciembre para conseguir que los pacenses apuesten por hacer sus compras con ellos.

Éxito del Black Friday

Acaex ha mostrado su satisfacción por la afluencia que recibió el mercadillo del 'Black Friday' por el que se pasaron cientos de pacenses el sábado. «El mercadillo se llenó de gente, de ambiente, de chollos… y de esa energía que solo se siente cuando todos disfrutamos juntos», han indicado desde la asociación.

«Gracias por apoyar a nuestros comerciantes ambulantes, por confiar en el comercio local y por hacer de este mercadillo extraordinario un auténtico éxito», han añadido.

Desde hace dos años los comerciantes ambulantes tratan de mejorar sus ventas con fechas extraordinarias en festivos, puentes, etc. Este sector ha sufrido mucho en los últimos años debido a la pandemia, las grandes superficies y el comercio electrónico.

El de Acaex no será el único mercado a estrenar este fin de semana. El viernes también se va a celebrar la apertura del nuevo mercadillo navideño de la ciudad, instalado en la plaza Alta. Se llevará a cabo la apertura de sus puestos y la puesta en marcha de toda la iluminación de las zonas comerciales.

El mercadillo navideño de la plaza Alta es nuevo, el año pasado se intentó sin demasiado éxito en la plaza de Santa María. Se unirá al del Paseo de San Francisco y al de la plaza Conquistadores. La plaza Alta cuenta con un escenario que acogerá distintas actuaciones.