HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 9 de octubre, en Extremadura?
La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en la defensa del proyecto de ley en la Asamblea.

Badajoz celebra la creación de la universidad privada

Gragera ha destacado el impacto positivo en los estudiantes tras la aprobación de la ley que permite crear Uninde en la capital pacense

R. H.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Badajoz celebra la aprobación de la ley que permitirá la creación de la primera universidad privada de la región. El alcalde, Ignacio Gragera, ha mostrado su satisfacción este jueves y ha destacado el impacto positivo en los estudiantes al abrir «nuevas oportunidades» de poder estudiar lo que uno quiere dentro de su comunidad.

La Asamblea ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y en contra de Unidas por Extremadura, la ley que permite la creación en Badajoz de la Universidad Internacional para el Desarrollo, Uninde, que impartirá de manera inicial diez grados, siete másteres y dos doctorados.

Gragera ha señalado en declaraciones a los medios difundidas por el ayuntamiento que está «muy contento y muy satisfecho» del desenlace de la votación sobre la primera universidad privada en Extremadura que, como ha recordado, va a tener su sede física en la ciudad de Badajoz, tras «un largo camino, una tramitación bastante tortuosa, que no ha estado exenta de problemas y de piedras pero que felizmente se ha llevado a cabo».

Al mismo tiempo, ha dado las gracias tanto al Partido Popular, su partido, como a la Junta de Extremadura y a Vox por haber impulsado y votado favorablemente, y ha agradecido que en esta ocasión solo se haya opuesto a este proyecto de universidad privada Unidas por Extremadura, quienes tendrán que explicar cuál es el motivo y la razón, según recoge Europa Press.

«Desde este mismo momento en el que se aprueba este proyecto de universidad privada va a tener un impacto positivo en todos y cada uno los estudiantes de la región y en todos aquellos que quieren estudiar en Extremadura». El regidor ha explicado, además, que así «se abren nuevas oportunidades de poder estudiar lo que uno quiere dentro de su región, lo cual siempre es positivo».

Además, ha incidido en que «independientemente del debate público-privado que está absolutamente superado, lo principal, lo que se busca y lo positivo es la posibilidad de dar oportunidades a aquellos estudiantes extremeños que quieren continuar estudiando en la región» y que, por cualquier motivo, no obtienen la nota necesaria para poder hacerlo en la Universidad de Extremadura, en aras de intentar evitar que se vayan fuera, «aquellos que puedan».

También se evita que aquellos que no pueden, «que son muchos desgraciadamente», tengan que o bien estudiar otras titulaciones que no son las que le hacen ilusión o renunciar a sus estudios universitarios. «Por tanto, creo que esto es una enorme oportunidad de ampliar las miras de muchos estudiantes en Extremadura, es la oportunidad de muchos de ellos de poder estudiar lo que realmente quieren, para aquello que realmente están ilusionados», ha afirmado.

Para la ciudad de Badajoz y como alcalde ha considerado que un proyecto educativo superior «siempre es una buena noticia», por lo que espera y desea que tenga un impacto positivo en la ciudad, en su transformación en la generación de conocimiento, así como que «de la mano de la Universidad de Extremadura con su complemento» se pueda hacer de la capital pacense «un referente universitario a nivel nacional».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  3. 3 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  4. 4 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  5. 5 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  6. 6

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  7. 7

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  8. 8 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  9. 9

    Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese
  10. 10 Herido grave un hombre al volcar un camión cuando realizaba maniobras de descarga cerca de Talavera la Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Badajoz celebra la creación de la universidad privada

Badajoz celebra la creación de la universidad privada