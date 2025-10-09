Badajoz celebra la creación de la universidad privada Gragera ha destacado el impacto positivo en los estudiantes tras la aprobación de la ley que permite crear Uninde en la capital pacense

R. H. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Badajoz celebra la aprobación de la ley que permitirá la creación de la primera universidad privada de la región. El alcalde, Ignacio Gragera, ha mostrado su satisfacción este jueves y ha destacado el impacto positivo en los estudiantes al abrir «nuevas oportunidades» de poder estudiar lo que uno quiere dentro de su comunidad.

La Asamblea ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y en contra de Unidas por Extremadura, la ley que permite la creación en Badajoz de la Universidad Internacional para el Desarrollo, Uninde, que impartirá de manera inicial diez grados, siete másteres y dos doctorados.

Gragera ha señalado en declaraciones a los medios difundidas por el ayuntamiento que está «muy contento y muy satisfecho» del desenlace de la votación sobre la primera universidad privada en Extremadura que, como ha recordado, va a tener su sede física en la ciudad de Badajoz, tras «un largo camino, una tramitación bastante tortuosa, que no ha estado exenta de problemas y de piedras pero que felizmente se ha llevado a cabo».

Al mismo tiempo, ha dado las gracias tanto al Partido Popular, su partido, como a la Junta de Extremadura y a Vox por haber impulsado y votado favorablemente, y ha agradecido que en esta ocasión solo se haya opuesto a este proyecto de universidad privada Unidas por Extremadura, quienes tendrán que explicar cuál es el motivo y la razón, según recoge Europa Press.

«Desde este mismo momento en el que se aprueba este proyecto de universidad privada va a tener un impacto positivo en todos y cada uno los estudiantes de la región y en todos aquellos que quieren estudiar en Extremadura». El regidor ha explicado, además, que así «se abren nuevas oportunidades de poder estudiar lo que uno quiere dentro de su región, lo cual siempre es positivo».

Además, ha incidido en que «independientemente del debate público-privado que está absolutamente superado, lo principal, lo que se busca y lo positivo es la posibilidad de dar oportunidades a aquellos estudiantes extremeños que quieren continuar estudiando en la región» y que, por cualquier motivo, no obtienen la nota necesaria para poder hacerlo en la Universidad de Extremadura, en aras de intentar evitar que se vayan fuera, «aquellos que puedan».

También se evita que aquellos que no pueden, «que son muchos desgraciadamente», tengan que o bien estudiar otras titulaciones que no son las que le hacen ilusión o renunciar a sus estudios universitarios. «Por tanto, creo que esto es una enorme oportunidad de ampliar las miras de muchos estudiantes en Extremadura, es la oportunidad de muchos de ellos de poder estudiar lo que realmente quieren, para aquello que realmente están ilusionados», ha afirmado.

Para la ciudad de Badajoz y como alcalde ha considerado que un proyecto educativo superior «siempre es una buena noticia», por lo que espera y desea que tenga un impacto positivo en la ciudad, en su transformación en la generación de conocimiento, así como que «de la mano de la Universidad de Extremadura con su complemento» se pueda hacer de la capital pacense «un referente universitario a nivel nacional».

Temas

Extremadura