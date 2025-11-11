Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa

El congreso tecnológico Web Summit 2025, uno de los más potentes a nivel internacional, y que se celebra desde este lunes al jueves en Portugal, ... ha colapsado el aeropuerto de Lisboa, convirtiendo a Extremadura en la alternativa más próxima para algunos aviones, algunos de ellos jets privados. Algunos magnates tecnológicos que se desplazan desde distintos países han tenido que pedir pista en el aeropuerto de Badajoz, un contratiempo que les obliga a realizar dos horas más de viaje por carretera hasta Lisboa. Este martes están previstos nuevos aterrizajes, tanto por la mañana como por la tarde.

Según informa el diario Financial Times, los organizadores del evento tecnológico reconocieron que el aeropuerto lisboeta Humberto Delgado no disponía de capacidad suficiente para atender el elevado tráfico de aeronaves privadas. Es la primera vez que el aeródromo de la capital lusa es incapaz de gestionar todo el tráfico que genera un evento de este calibre, al que acuden delegaciones de unos 150 países y se dan cita numerosos gurús tecnológicos.

Cita para los negocios

En el congreso tecnológico internacional se abordarán cuestiones de actualidad como la robótica, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. El Web Summit es un evento de primer nivel para hacer negocios. En él se dan cita numerosas startups que desean contactar con inversores, corporaciones y otros actores de los ecosistemas del emprendimiento tecnológico. En la última edición se congregaron más de 3.050 empresas expositoras, 1.066 inversores, 1.050 ponentes y más de 2.100 periodistas de más de 160 países, según datos del Icex, la entidad pública española que promueve la internacionalización empresarial.