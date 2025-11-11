HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aeropuerto de Badajoz. HOY

Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa

Extremadura se ha convertido en alternativa para algunas delegaciones que no han conseguido pista en el aeródromo de la capital lusa

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

El congreso tecnológico Web Summit 2025, uno de los más potentes a nivel internacional, y que se celebra desde este lunes al jueves en Portugal, ... ha colapsado el aeropuerto de Lisboa, convirtiendo a Extremadura en la alternativa más próxima para algunos aviones, algunos de ellos jets privados. Algunos magnates tecnológicos que se desplazan desde distintos países han tenido que pedir pista en el aeropuerto de Badajoz, un contratiempo que les obliga a realizar dos horas más de viaje por carretera hasta Lisboa. Este martes están previstos nuevos aterrizajes, tanto por la mañana como por la tarde.

