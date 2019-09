«En Badajoz hay mucha cantera de jazz, el festival crea escuela» Iván Sanjuán posa en su estudio con la batería de fondo. :: HOY El batería Iván Sanjuán, que se fue a Senegal para aprender percusión y a Évora para especializarse, presenta ahora su primer disco de jazz ANTONIO GILGADO Badajoz Lunes, 30 septiembre 2019, 08:13

Una semana lleva en la calle y en las plataformas digitales el disco de Iván Sanjuán. 'Friendship', (amistad en inglés). Su carta de presentación. Lo ha grabado en Lisboa. Ahora toca moverlo por directos y concierto.

El viernes por la noche lo presenta en sociedad en el salón de actos de la Rucab de la avenida de Elvas.

La historia de este percusionista de Badajoz arranca en Dakar hace veinte años. En la capital de Senegal se plantó para aprender percusión africana y conocer a fondo la tradición tribal a través de la música. Después regresó a Conakry varias veces, pasó por Cuba y saltó a Bélgica para estudiar con profesores africanos afincados en Europa. Siempre con la percusión en la cabeza. Después se especializó con el batería Pepín Muñoz de Badajoz. Le regaló un disco de Miles Davis. Descubrió el jazz.

Se enganchó tanto que se fue a la Universidad de Évora para estudiar el grado y un máster en jazz y música moderna. De lo tribal a lo moderno. «La música africana es una cultura que me encanta, la estudio y la adopto, pero el jazz me permite un modo superior de expresión».

El de batería es un oficio exigente a nivel técnico. Hay que controlar las cuatro extremidades con ritmo y precisión. Aunque hoy está presente en todos los estilos, en realidad la batería nació con el jazz.

Seis año pasó en la universidad portuguesa. «En África estudié por transmisión oral. No hay teoría. Todo te lo enseñan tocando, por eso había que estar allí con ellos. Y de ese universo me metí en otro más académico, más teórico. Pero mi paso por Évora fue muy positivo. Me sirvió de mucho».

En ritmo, explica Iván, hay muchas similitudes entre la música étnica y el jazz. Lo ve como un complemento perfecto.

El punto final al máster de Évora lo puso con varias composiciones originales que presentó a los profesores. Aquello, explica, fue el germen del disco. El paso definitivo lo dio en Nueva York.

Material

El año pasado por estas fechas andaba por allí practicando con el batería Francisco Mela y dándose un atracón de conciertos en directo. «Allí encontré la motivación».

De vuelta a Badajoz, se metió en casa y sacó varios temas más. Material de sobra para un disco propio.

En mayo se fue al estudio Timbuktu de Lisboa para grabar lo que el viernes tocará en la Rucab. «Lo importante es que tienes algo tuyo».

Iván ve el disco como un escaparate que le abra la puerta a festivales y a más directos.

Brotes verdes tras treinta ediciones del festival de jazz. Cantera de público y músicos. «En Badajoz hay mucha cantera de jazz, el festival crea escuela».

A los Pedro Calero, Joaquín de la Montaña, Enrique Tejado, Javier del Barco, Javier Alcántara o Pablo Romero se les puede ver cada edición en las sesiones del programa o presentando proyecto. «Siempre hemos tenido visibilidad».

Y lo dice alguien que echó los dientes entre la Aftasí, en el COC o en El Mercantil. Un circuito familiar que en poco tiempo se ha apagado por completo. Ahora la música en directo en la ciudad se limita a la Rucab y poco más.

En cartera el festival de Córdoba y el de Navalmoral. Aunque la promoción solo acaba de empezar. «Es lo más complicado y lo más duro, moverse, buscar fecha, pero lo más importante es que la gente me dice que el disco suena bien, que lleva buena producción y eso me da mucha seguridad».

Dedicarse a la música minoritaria implica dosis de valentía. «Asumes que no tienes la estabilidad de otros trabajos». Y también de optimismo. Iván se agarra a que cada vez hay más iniciativas con el jazz de por medio. La Diputación, por ejemplo, lleva a varios grupos por los pueblos, algunos ayuntamientos se interesan por programar sus propios ciclos o restaurantes que ofertan a los comensales actuaciones en directo. Huye también de la etiqueta de género para entendidos. Más bien cree que se trata de algo atemporal que compite en desventaje con los géneros más comerciales. «Cuando vas a un concierto, te gusta o no te gusta. No hay más».