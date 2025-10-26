Badajoz no se cansa de correr y disfruta de la carrera más larga de las que organiza la policía A la octava edición de Ruta 091, con pruebas de 5K y 15K, se han inscrito en torno a 1.800 participantes en una mañana soleada que ha llenado de corredores amateur las márgenes del Guadiana y ha celebrado varias exhibiciones en la explanada del mercadillo

En Badajoz la gente corre de más. Y esto es demostrable. Desde 2010, cuando el auge del 'running' estaba ya más que constatado, la Policía Nacional empezó a organizar carreras sueltas con formato popular según el ánimo de cada comisaría. En 2017, precisamente con un pacense -Germán López- al frente de la Dirección General de Policía, estas pruebas se unificaron bajo el nombre del Ruta 091 y un circuito con más de cuarenta fechas y ciudades para divulgar este número de teléfono de avisos policiales.

Ya el año pasado hubo 48 pruebas 091 en toda España y en este 2025 serán 46, la última hoy domingo en Badajoz después de la de Madrid y antes de las de Toledo, Estepona, Guadalajara y Córdoba, por citar algunas de las siguientes que aún quedan hasta la última, el 20 de diciembre en Valladolid. Sumando todas estas carreras 091 desde hace ocho años salen unas 300. Y lo normal para la prueba larga siempre han sido los 10 kilómetros. Ninguna había superado la distancia de los 12 kilómetros, que fue la prueba que unió Lucena y Cabra en Córdoba el año pasado. Hoy en Badajoz se han corrido por primera vez 15 kilómetros. Pero esto no ha amilanado a nadie porque la cifra de inscritos, entre todas las categorías, lo que incluye un trazado de 5 kilómetros, una caminata y carreras infantiles, ha superado los 1.800, la más alta de las ocho ediciones que lleva celebrándose este evento popular en la capital pacense. Y eso que ha habido carreras la semana pasada y las va a volver a haber en este mes de noviembre que ya asoma.

Anabel González, pacense de 52 años, era este domingo una de esas corredoras que se motiva cada vez que hay una prueba así pues nota que cada vez es capaz de correr a un ritmo más rápido. «Llevo dos años desde que empecé a correr por mi cuenta y este último año intento competir en todas las carreras que son aquí en Badajoz. El domingo pasado corrí la carrera de la Guardia Civil, el anterior la de la lucha contra el cáncer, hoy la de la Policía, el 16 de noviembre la media maratón Elvas -Badajoz y luego ya la del Baluarte y la San Silvestre en diciembre», ha contado esta mañana antes de tomar la salida Anabel, que no pertenece a ningún club y sale a correr cuatro días a la semana. «Salgo por la mañana antes de trabajar y me sienta fenomenal para afrontar el día», afirma.

A pocos metros estaba una familia de Fuente del Maestre, la formada por José Antonio Sánchez, su mujer Almudena y sus hijos Daniel, de 9 años y Marta, de 6 años. «Yo es el primer año que vengo a esta carrera Ruta 091, corrí hace poco la de Mérida y la popular de Fuente del Maestre de siete kilómetros que fue ayer», decía el padre, de 39 años y que empezó a correr hace cinco y combina la carrera con dos salidas a la semana con otros deportes. «Corro por gusto y los pequeños han venido con muchas ganas porque es la primera vez que vienen y están deseando ver las exhibiciones de la policía», ha contado a HOY esta mañana.

Ampliar Almudena y José Antonio con sus hijos esta mañana en Badajoz. Arnelas

Al final este domingo de finales de octubre no es que no haya llovido como temían algunos, es que esta mañana el sol ha brillado de una manera que nadie esperaba. Además, el ambiente de hoy en la explanada del mercadillo era espléndido con la inconfundible silueta del Edificio de Ibercaja y las tirantas del Puente Real por donde ha pasado el pelotón. Junto a los arcos de salida y meta, varias carpas mostraban lo que hacen unidades especializadas de la Policía Nacional, como los Tedax que desactivan explosivos, el servicio de drones de la unidad aérea cuyo zumbido escuchaban los corredores junto con la música, la unidad de Caballería o el servicio de documentación itinerante a través del Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) que se desplaza a los pueblos, la unidad Canina la Unidad de Participación Ciudadana con coches miniatura para los pequeños.

Una carpa de Apnaba cumplía con la función solidaria de este tipo de pruebas que este año ha abandonado el parque del río, donde los corredores ya están hastiados de correr, para probar con un nuevo trazado. Este empezó cruzando el Puente Real hacia la margen derecha para luego, en el caso de la carrera de 15K, seguir paralelo al Guadiana hacia el azud río abajo hasta llegar al Puente 25 de Abril y cruzar la pasarela de la estación de aforo de CHG en la Charca de los Pollos antes de volver por la margen izquierda con dos avituallamientos en total. La salida fue a las 10.30 horas.

Ampliar Salida del 15K a las 10.30 horas en la explanada del mercadillo. Arnelas

En el caso de la caminata y el 5K, que arrancaron quince minutos después, tras cruzar el Puente Real los corredores se dirigieron por el Parque del Río hacia el Puente de Palmas y regresaron por la margen izquierda. Las pruebas infantiles son cinco modalidades desde cadetes (nacidos en 2009 y 2010) hasta Chupetín (nacidos en 2021 y posteriores) y comenzaron a las 12 horas en la misma explanada del mercadillo, donde el 'speaker' José Luis Lorido animaba a público y atletas

Raúl González, policía nacional y portavoz de la organización, explicó a HOY justo antes del inicio que estaban muy satisfechos con la respuesta de la ciudad. «De los 1.260 inscritos del año pasado hemos pasado a más de 1.800 y esto se explica porque a la gente le gusta acercarse a nosotros y porque además hacemos exhibiciones para que se conozca mejor lo que hacemos . La gente en Badajoz es muy deportista y solidaria, de hecho hay personas que no vienen y colabora con la fila cero. También ocurre que cada vez participan más policías, tanto corriendo como de voluntarios en la organización y eso también es bueno».