Badajoz cambia su gran árbol de Navidad por un 'photocall' gigante en la plaza de España

La estampa más típica de la Navidad de Badajoz cambia por completo. Este año el epicentro de las celebraciones no será el gran árbol de luces de 21 metros de altura ... . En lugar del enorme cono ornamental que suele presidir la decoración de la plaza de España se instalará un 'photocall' gigante que estará adornado con motivos navideños. Será un enclave pensado para que pacenses y visitantes inmortalicen sus momentos de celebración.

El Ayuntamiento confirma que la empresa Ximénez también instalará una guirnalda de luces en la plaza de España, que partirá desde la fachada de la Catedral de San Juan Bautista. Desde este martes, una grúa se deja ver frente al Palacio Municipal y los técnicos ya están realizando los trabajos de colocación para tener a punto los últimos detalles que completarán la iluminación navideña.

Ampliar Árbol navideño instalado en la plaza Alta. J. V. Arnelas

Donde sí se ha colocado un árbol navideño es en la plaza Alta. En cualquier caso, habrá que esperar al viernes 28 de noviembre para comprobar cómo brillan miles de luces led repartidas por toda la ciudad. Ese día, al caer la noche, el alcalde Ignacio Gragera accionará el botón que encenderá la Navidad pacense, coincidiendo con la campaña comercial del Black Friday.

Ampliar Detalle decorativo en la plaza de la Soledad. J. V. Arnelas

Trabajos desde septiembre

Ximénez, empresa cordobesa líder de su sector, inició los trabajos de cableado en el callejero en septiembre, actuando en las principales vías y plazas de barriadas como San Roque o San Fernando. Desde ahí fueron avanzando su planificación los operarios, hasta que a mediados de octubre los elementos ornamentales elegidos ya eran visibles para la ciudadanía , también en el centro, como el nacimiento que cuelga de la Puerta de Palmas.