Badajoz cambia su gran árbol de Navidad por un 'photocall' gigante en la plaza de España
Donde sí se ha instalado un cono luminoso es en la plaza Alta
Badajoz
Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:29
La estampa más típica de la Navidad de Badajoz cambia por completo. Este año el epicentro de las celebraciones no será el gran árbol de luces de 21 metros de altura ... . En lugar del enorme cono ornamental que suele presidir la decoración de la plaza de España se instalará un 'photocall' gigante que estará adornado con motivos navideños. Será un enclave pensado para que pacenses y visitantes inmortalicen sus momentos de celebración.
El Ayuntamiento confirma que la empresa Ximénez también instalará una guirnalda de luces en la plaza de España, que partirá desde la fachada de la Catedral de San Juan Bautista. Desde este martes, una grúa se deja ver frente al Palacio Municipal y los técnicos ya están realizando los trabajos de colocación para tener a punto los últimos detalles que completarán la iluminación navideña.
Donde sí se ha colocado un árbol navideño es en la plaza Alta. En cualquier caso, habrá que esperar al viernes 28 de noviembre para comprobar cómo brillan miles de luces led repartidas por toda la ciudad. Ese día, al caer la noche, el alcalde Ignacio Gragera accionará el botón que encenderá la Navidad pacense, coincidiendo con la campaña comercial del Black Friday.
Trabajos desde septiembre
Ximénez, empresa cordobesa líder de su sector, inició los trabajos de cableado en el callejero en septiembre, actuando en las principales vías y plazas de barriadas como San Roque o San Fernando. Desde ahí fueron avanzando su planificación los operarios, hasta que a mediados de octubre los elementos ornamentales elegidos ya eran visibles para la ciudadanía , también en el centro, como el nacimiento que cuelga de la Puerta de Palmas.
Concurso de belenes y felicitación navideña
La concejalía de Cultura ha puesto en marcha un año más el tradicional certamen de belenes y el concurso infantil y juvenil 'Una felicitación de Navidad'. En el caso de los nacimientos, se busca implicar a centros educativos, residencias, colectivos sociales, asociaciones y entidades religiosas del término municipal de Badajoz. En la categoría dirigida a residencias, centro de mayores y colectivos, el primer premio está dotado con 650 euros -con 350 euros para el segundo premio y 250 para el tercero-; mientras que en el caso de los centros educativos, el premio máximo es de 400 euros -300 el segundo y 200 el tercero-. Las inscripciones pueden presentarse presencialmente en la Concejalía de Cultura o por correo electrónico hasta las 14:30 h del 3 de diciembre de 2025. Por otro lado, el concurso 'Una felicitación de Navidad', organizado con la colaboración de El Corte Inglés, está dirigido a estudiantes de Primaria y ESO de centros educativos de la ciudad. Los trabajos deben presentarse en formato díptico (15x21 cm) e incluir los datos del alumno y el centro. Se establecen cuatro categorías, desde 1º de Primaria a 4º de ESO. El primer premio está dotado con 125 euros. Además, los ganadores recibirán un pack-regalo. El plazo de entrega finaliza el 10 de diciembre y los galardones se entregarán el 17 de diciembre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión