En la plaza de España también se instalará una guirnalda que partirá de la Catedral.

En la plaza de España también se instalará una guirnalda que partirá de la Catedral. José Vicente Arnelas
Planes navideños

Badajoz cambia su gran árbol de Navidad por un 'photocall' gigante en la plaza de España

Donde sí se ha instalado un cono luminoso es en la plaza Alta

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

La estampa más típica de la Navidad de Badajoz cambia por completo. Este año el epicentro de las celebraciones no será el gran árbol de luces de 21 metros de altura ... . En lugar del enorme cono ornamental que suele presidir la decoración de la plaza de España se instalará un 'photocall' gigante que estará adornado con motivos navideños. Será un enclave pensado para que pacenses y visitantes inmortalicen sus momentos de celebración. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

