Badajoz se apoya en las consultas médicas para luchar contra la violencia de género

El concejal Juancho Pérez ha presentado este jueves la programación municipal con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:48

El Ayuntamiento de Badajoz conmemorará el 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, con distintas actividades entre la que destaca una campaña de prevención de la violencia de género con el lema 'Cuéntaselo a tu médica/o'.

Programada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) en colaboración con el Colegio de Médicos de Badajoz con motivo de este día, tiene como objetivo incentivar la confianza de las mujeres en el personal médico para que cuenten la violencia que puedan estar sufriendo y poder activar los protocolos de denuncia.

El concejal delegado del área, Juancho Pérez, ha presentado este jueves en rueda de prensa la programación municipal con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre, y que incluye la citada campaña de prevención de la violencia de género, que estará expuesta a través de cartelería desde este jueves en todos los centros de salud de Badajoz capital y pedanías, así como en el Hospital Universitario y en el Perpetuo Socorro.

En relación a su objetivo, lo ha calificado como «algo imprescindible» si se atiende a los datos del Consejo General del Poder Judicial, que recoge en su último informe que solo el 30 por ciento, es decir una de cada tres de las 48 mujeres asesinadas en España por parejas o ex parejas en 2024, había denunciado a su agresor.

Como complemento a la campaña, los próximos días 18 y 24 en el Colegio de Médicos se celebrarán unas jornadas para tratar el abordaje de la violencia de género desde la comunidad médica.

La programación incluye dos ponencias, el martes 18 a las 18,00 horas con la fiscal contra la Violencia sobre la Mujer de la Audiencia Provincial de Badajoz, Inocencia Cabezas, centrada en el papel de profesionales de la medicina en el proceso penal; y el lunes 24 a la misma hora con la médico forense, Sonsoles Castro, que abordará las claves para la atención a las víctimas de violencia de género en consulta.

En relación a esta campaña, el edil ha explicado que este es el primer año que se lleva a cabo y que estos profesionales lamentan «muchas veces» que no pueden actuar «si no hay alguien que le da al interruptor, por decirlo de alguna manera».

Así y de la mano del Colegio de Médicos, cuya colaboración agradece, van a intentar que quien esté en esta situación se mentalicen de que la consulta del médico «es un buen sitio en el que puede empezar a parar esa tortura».

Documental en el López de Ayala

Por su parte, el documental de María Bestar 'No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria' se proyecta el martes 18 a las 19,00 horas en el López de Ayala y recoge el testimonio de mujeres que sufren la instrumentalización de sus hijos por parte de sus agresores para provocarles «el mayor daño posible».

La proyección, que contará con un coloquio posterior con la directora, está abierta al público, que puede adquirir las entradas gratuitamente en la página web del teatro y en taquilla.

El visionado de este documental constituye, ha agregado, el cierre de unas jornadas específicas para profesionales en torno a la violencia vicaria, que se celebrarán en Badajoz los días 17 y 18 organizadas por la asociación 'Mujeres Libres, Mujeres en Paz' con el fin de aportar claves sobre esta violencia.

Esta formación, con inscripción gratuita ya abierta, se completa con sesiones de Aula Virtual el 10 y 18 de diciembre sobre conceptos generales clave para entender este tipo de violencia.

También en este teatro el martes 25 a las 19,00 se podrá ver 'El buen hijo', una coproducción de Territorio Violeta y Clásicos Contemporáneos dirigida por Cecilia Geijo que denuncia la violencia sexual y su negación por parte de los agresores.

El texto es de la dramaturga Pilar G. Almansa y está protagonizado por Rosa Merás y Josu Eguskiza.

Las entradas son gratuitas y pueden obtenerse en taquilla o en la web del López de Ayala.

El acto central o «más oficial» del 25N consistirá es la colocación de un lazo conmemorativo contra la violencia hacia las mujeres en la fachada del Ayuntamiento de Badajoz que tendrá lugar ese día a las 11,00 horas.

Año negro en Extremadura

Hasta la fecha, son ya 36 las mujeres asesinadas este año, tres de ellas en Extremadura. Las muertes de María, Ilham y Verónica dejan el año más negro en la región por esta lacra desde que hay registros, con seis hijos huérfanos.

Un total de 1.331 mujeres han sido asesinadas en España por parejas o ex parejas desde 2003, fecha en la que comenzaron a contabilizarse oficialmente los asesinatos machistas.

Por ello, ese martes se colgará dicho lazo en un acto simbólico anual que pretende mostrar el rechazo institucional unánime y conjunto a la violencia contra las mujeres y sensibilizar a la ciudadanía en torno a la gravedad social «de este atentado contra los derechos humanos aún vigente en todas las sociedades del mundo».

Durante el mismo, diferentes mujeres representantes de las asociaciones de la ciudad leerán el manifiesto aprobado por la FEMP sobre la denuncia de la violencia machista y la necesidad de implicación de las administraciones locales para erradicarla.

Otras acciones tendrán lugar este domingo con el 36º Medio Maratón Elvas-Badajoz, en el que los corredores portarán en sus dorsales el eslogan 'Deportistas contra la violencia de género'; y el viernes 21 con una ruta senderista intergeneracional en colaboración con Asociación Victoria Kent con inicio en Castelar y finalización en la Alcazaba, donde personas de todas las edades marcharán por la igualdad.

Certamen de redacción

Finalmente y en el ámbito educativo, Juancho Pérez ha citado el XVII Certamen de Redacción, Cartelería y VI Cortos contra la Violencia de Género, una iniciativa «fundamental» que mantienen para lograr la sensibilización y la prevención de la violencia de género en los centros educativos de Secundaria.

El 21 de noviembre se cierra el plazo para la entrega de trabajos de redacción y de cartelería por parte del alumnado de 3º de ESO a 2º de Bachillerato matriculado en cualquier centro de la ciudad de Badajoz.

Por otro lado, el alumnado de 1º y 2º de ESO tiene abierto el mismo plazo para presentar sus audiovisuales.

Cada categoría está dotada de tres premios, con tarjetas regalo por importe de 300, 200 y 100 euros, respectivamente.

Finalmente, ha añadido el 'Premio especial Facebook', por valor de 150 euros y otorgado a aquel cartel que reciba más 'likes' en la página de esta red social de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de Badajoz.

Teléfono 016 El 016 es un servicio telefónico al que acudir si eres víctima de maltrato o si conoces un caso cercano de violencia machista. Es gratuito, funciona las 24 horas del día los 365 días del año y no deja rastro en la factura del teléfono. Nadie sabrá que has llamado. Es confidencial.