Badajoz afirma que no ha habido solicitudes para reparar viviendas por Efraín

Juan Soriano Miércoles, 24 de enero 2024, 14:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Badajoz afirma que no podrá gastar los 2,1 millones de euros concedidos por la Junta de Extremadura para reparar daños causados ... por la borrasca Efraín debido a la falta de solicitudes y a que los posibles beneficiarios no cumplían con los requisitos de la convocatoria. De esa forma, asegura que no renuncia a esos fondos, sino que simplemente no se han podido gastar.

Como ha adelantado HOY, Badajoz recibió inicialmente 2,1 millones de euros para reparación de viviendas e incluso contó por anticipado con la mitad, algo más de 1 millón de euros. Pero finalmente ha tenido que devolver ese dinero por falta de ejecución. La borrasca Efraín causó daños en varias localidades de la región a mediados de diciembre de 2022. La Junta de Extremadura firmó en enero de 2023 un protocolo de colaboración con 53 ayuntamientos para destinar 4 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a la rehabilitación de viviendas dañadas por las inundaciones. La ayuda máxima era de 26.750 euros por propiedad. Finalmente sólo cinco localidades concurrieron a esta ayuda: La Roca de la Sierra, Badajoz, Herrera del Duque, Villar del Rey y Alcollarín. Para ello, debían aportar una relación de viviendas afectadas con el importe estimado de la ayuda. Su propuesta superaba la dotación inicial, con lo que el presupuesto se aumentó a 5,9 millones. La petición registrada por el Ayuntamiento de Badajoz en febrero del pasado año llegaba a 2,1 millones de euros para reparar 76 viviendas en el casco urbano pacense y en las pedanías de Alcazaba, Sagrajas, Gévora y Valdebótoa, según se recoge en la resolución de concesión de ayuda. Este documento también señala que en marzo solicitó el pago del anticipo, 1.046.900 euros. Sin embargo, la Consejería de Infraestructuras de la Junta ha señalado a HOY que ese dinero se ha devuelto y el programa se ha cancelado debido a la falta de solicitudes que se ha producido en la capital pacense. El Ayuntamiento de Badajoz señala que cada particular debía solicitar la ayuda presentando un proyecto de mejora, aunque no especifica si alguno de los posibles demandantes lo ha hecho. Además, asegura que el Consistorio no podía abonar ninguna cantidad si no se cumplían los requisitos que estableció la Junta de Extremadura, aunque tampoco aclara a qué requisitos se refiere. «Desde el Consistorio se advirtió que muchas de las familias no podrían optar a ellas, al tratarse de ayudas concretas para la mejora de la eficiencia energética», añade. A esto se suma que las viviendas que se encuentran fuera de la ordenación, algo que se daba en muchos casos, no se podían acoger a este programa. El Ayuntamiento recuerda que en su momento concedió ayudas directas, tanto a particulares como a empresas afectadas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión