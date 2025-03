«Badajoz tiene una actividad cultural que ya quisieran muchas otras capitales»

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 12 de enero 2022, 07:39 Comenta Compartir

Jefe de prensa del Ayuntamiento de Badajoz y promotor de actividades a través de la Concejalía de Cultura, Juan Manuel Cardoso Carballo (Badajoz, 1963), termina estas fiestas con un libro bajo el brazo. 'Terroríficos cuentos de Navidad', editado por la Fundación CB, es un compendio de más de 200 relatos cortos ambientados en la ciudad. Hasta el viernes 14 de enero, en la calle Virgen de la Soledad, número 22, se puede visitar una exposición en la que 32 artistas de la ciudad interpretan los relatos con obras de arte acompañadas por un código QR a través del que se puede leer el cuento. En esta entrevista habla de esa muestra, de los relatos y de la vida.

–¿Tan terrorífica es la Navidad?

–Son cuentos de terror con la Navidad como excusa, pero es un terror a lo cotidiano. Me da más miedo la enfermedad que un fantasma, me da más miedo la muerte que una calle oscura. No son cuentos de Stephen King, para dar miedo con lo sobrenatural. Hay mucho surrealismo, sarcasmo, ironía y mucha gamberrada. De lo que más hablo es de lo cotidiano: desamor, pérdidas, soledad, recuerdos... Y eso tiene mucho que ver con la Navidad.

–¿Siente alivio ahora que ha terminado?

–La Navidad te la roban tres veces. La primera, cuando dejas de ser niño; la segunda, cuando te sientas a la mesa en Nochebuena y empieza a faltarte gente, y la tercera vez cuando te estás haciendo mayor y cada vez queda más atrás la primera vez que te la robaron. A mí me gusta la Navidad, pero los sentimientos que tenía antes, no los de ahora.

–El libro es un compendio de relatos escritos, uno al día, entre el 1 de diciembre y el 6 de enero de siete años, hasta 2021. ¿Es un reto personal?

–Es una terapia para resolver mis miedos. Cada día escribía uno y lo publicaba en mis redes sociales. Aunque, como si fuera una serie de televisión, hay temporadas con más o menos episodios. Es un reto personal y un juego con los lectores. Hay un cuento que trata el macroasesinato del embajador postal en el mercado de San Francisco, lo seguí durante varios días y al final fui incapaz de resolver la historia y la dejé para que la resolviera el lector. Otros se resuelven rápidamente.

–¿Hay alguno biográfico? Hay una historia en la que el protagonista se va a Cádiz buscando a una mujer de la que se ha enamorado a través de las redes sociales y, cuando ya está entregado, le dicen que todo ha sido una broma macabra.

–Algunas historias me habrán pasado, pero esa no.

–En otro cuento el malvado es el protagonista, que encandila a una mujer con el único objetivo de hacerle daño. ¿Eso tampoco es experiencia propia?

–Debe de mezclarse algo que debo tener ahí. Cuando a alguno de los personajes los vuelvo locos... No puede haber tanta crueldad por mi parte. Ojalá hubiera vivido alguna de las buenas historias que cuento.

–Pero están escritos en primera persona, como si usted fuera 'El Grinch' de Badajoz.

–Parece que no me gusta la Navidad, pero es que en Navidad ocurren cosas aparte del árbol y el Misterio. Además de lo que ocurre en cada casa y en cada persona, pues llega uno y le da una vuelta para exagerar. Por ejemplo, que la estatua del Porrina toma vida y se va con el guitarrista y los dos montan un tablao en el Dadá o poner una Navidad zombi en la Plaza Alta o meter al Jocker en el mercado de Navidad... Hay alguno que habla de Las Tres Campanas y ahí sí están mis recuerdos, que era el paraíso de los juguetes.

–Habla de fantasmas y parece que en Navidad querríamos recuperar a quienes ya no están incluso como algo sobrenatural.

–Todo parte de las ausencias que tenemos. No sé por qué la Navidad tiene que hacernos más buenos, melancólicos ni hacernos recordar a los que nos faltan. Hay cuentos con un golpe de surrealismo que han hecho de psicólogo conmigo.

–No es habitual que haya libros ambientados en Badajoz y en este, además, se reconocen a algunos personajes de la ciudad.

–Ubicarlos en Badajoz exige invención. En realidad lo primero que buscaba era el titular y la ubicación, y después sacaba la historia. Hay muchos guiños a gente de Badajoz hechos para que sean reconocibles y con cariño.

–Hay relatos tristes también.

–Mi vida es una contradicción entre la melancolía y la huida permanente. A veces son relatos melancólicos, tristes, de personas solitarias, de personas que miran a su interior... Y otras veces son más surrealistas y simpáticos. O escatológicos.

–Es jefe de prensa del Ayuntamiento, profesor en la Facultad de Comunicación y está muy metido en la Concejalía de Cultura. ¿Badajoz tiene vida cultural?

–Hay una actividad cultural que ya quisieran para sí muchas capitales de provincia. En Badajoz hay una cuna de artistas plásticos, de fotografía, literatura, danza, música... El arte en general. Esta ciudad, en sus orígenes, fue una ciudad de sabios y de poetas, una ciudad de la cultura. Cuando éramos reino Aftasí, la ciudad se distinguía por su actividad cultural. No sé si han sido las conquistas, las relaciones con Portugal o el Guadiana, pero la historia nos ha alimentado de una actividad cultural que se refleja en las exposiciones, en la gente que se dedica al arte en todas sus disciplinas. El fuego de la cultura no se apaga nunca en Badajoz, ni siquiera en tiempos de pandemia.

–Hay una exposición con una treintena de obras inspiradas en el libro, ¿cómo surgió la idea?

–Su comisario, Zacarías Calzado, contactó con artistas, les pasó los cuentos y estos eligieron un relato cada uno. A veces escogieron obras ya realizadas y otras las hicieron para la exposición. Me ha hecho mucha ilusión ver lo que la gente saca de lo que yo escribo. Lo bonito es que la persona ve la foto, escultura, cuadro o instalación y con el código QR se puede leer el cuento en el momento. Creo que es la primera exposición de este tipo en la ciudad.

–Se puede ver hasta el viernes, con lo que encima alarga un poco la Navidad.

–Para la Iglesia Católica la Navidad termina justo ese día. Ellos acaban al octavo día de la última fiesta, con lo que es el 14. Pero si nos ponemos pedantes, el 17 de enero es San Atón. Y el refrán dice: 'Por San Atón, Pascuas son'. Pero siendo más pedantes todavía, la tradición judeocristiana dice que este periodo acaba con la presentación de Jesús en el Templo, que es a los 40 días de su nacimiento. O sea, el 2 de febrero, que es el día de las Candelarias, que es cuando hay que quitar el Misterio. O sea, que estamos aún en Navidad.

