Badajoz acoge el viernes un acto para donar fondos a los ucranianos

Rocío Romero Badajoz Martes, 22 de marzo 2022, 07:33 Comenta Compartir

La plaza de Santa Marta acoge este viernes, día 25 de marzo, un acto cultural para recoger fondos y ayudar a los refugiados de Ucrania.

La jornada está organizada por la librería Merienda de Letras y Fexamur (federación de asociaciones de mujeres rurales de Extremadura), y cuenta con la Diputación, el Ayuntamiento y la Caja Rural.

Distintos artistas locales, como el poeta Plácido Ramírez, Fátima Vivas (de la compañía Sueña Teatro), el grupo de música de jazz y folk Portalos Swing y Ana Moríñigo, que es cuentista y cantautora, participarán en una jornada abierta.

La primera parte del acto se centrará en los niños, que también participarán. Los miembros del club de lectura de Merienda de Letras leerán poemas a favor de la paz. Habrá también cuentacuentos, como el que pronunciará la profesora Marta Bódalo o la actuación del profesor de inglés Ian McPartlin. A mitad de la jornada, las actuaciones se centrarán en adultos.

Soledad Portero, propietaria de la librería Merienda de Letras y organizadora, «oía la radio y sentía que tenía que hacer algo, no puedo ir hasta allí a ayudar a los ucranianos. Lo único que sé es contar cuentos y pensé que era una buena idea atraer a otros a oír cuentos y he tenido mucha respuesta por parte de todas las personas a las que he llamado. Incluso tuve que frenar porque ya no entramos todos los que proponían ideas».

En principio, iba a recoger material pero ahora Cruz Roja prefiere donaciones a la cuenta bancaria que ha habilitado la Junta de Extremadura en Caja Rural. Esta es: ES51 30090074712484985524