La CHG y el Ayuntamiento de Badajoz se responsabilizan mutuamente de limpiar el río tras la crecida

Bolsas, camisetas, algún jarrón, un microondas, una mini tabla de surf y restos de plásticos se mantienen en la orilla del río Guadiana a su ... paso por Badajoz, en el paseo de la margen izquierda, un mes después de la crecida del río Guadiana.

Bajo el primer ojo de los puentes de Palma y de la Universidad, los más próximos al paseo, se encuentran decenas de restos. Tanto el Ayuntamiento como la Confederación Hidrográfica del Guadiana atribuyen al otro la responsabilidad de retirar las basuras del cauce, mientras los paseantes y deportistas advierten la acumulación de suciedad un día tras otro.

Desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Nicolás Cifuentes, asegura que el responsable de retirar esa basura es el Ayuntamiento. El jefe del área de calidad de ambiental del organismo encargado del río reconoce que existe mucho desconocimiento sobre el reparto de competencias, pero insiste en que tanto el plan nacional hidrológico, como la ley de régimen de bases local atribuyen a los ayuntamientos el mantenimiento del cauces a su paso por las ciudades. Y esto, indica, incluye la retirada de basuras que llegaron con la crecida del 13 de diciembre. Estas se ven enganchadas en arbustos, en la parte alta de algunos árboles y por donde llegó el agua.

Aun así, la CHG está a su disposición para colaborar porque entiende que tienen medios de los que carece el ayuntamiento para entrar en el cauce, pero insiste en que se trata de su responsabilidad. Dice que otros ayuntamientos, como los de Villanueva, la Garrovilla, Mérida y Lobón están cooperando. «A veces mandan camiones para el traslado de la basura y nosotros ponemos a las personas para meterla en las bolsas»

Cifuentes avisa de que las consecuencias de la crecida tardarán varios meses en desaparecer. Hasta primavera, cuando brote de nuevo la vegetación, se verá con un aspecto más triste.

Coslado culpa a la CHG

La CHG tiene a 80 personas limpiando los 200 kilómetros de cauce desde Villanueva de la Serena hasta la frontera con Portugal, Cifuentes apunta que ya han realizado alguna batida en el tramo de Badajoz y que volverán a hacerlo en los próximos días. Pero, insiste, esto es tarea municipal.

Desde el Ayuntamiento, en cambio, creen que es responsabilidad de la CHG. El concejal de Medio Ambiente, Jesús Coslado, tiene previsto registrar un documento en el organismo para reclamar una solución tras la crecida.

«Esta basura no es de origen urbano. Se trata de restos arrastrados por el agua en la riada, están dentro del cauce y los técnicos de la CHG nos tienen prohibido actuar en esa zona», incide. «De hecho, cuando estos van a inspeccionar, advierten a nuestros trabajadores que no pueden entrar al cauce porque es suyo. Y como es suyo, tienen que limpiarlo ellos», advierte. Coslado indica que el Ayuntamiento limpia los senderos y vacía las papeleras, pero no retira restos dentro del agua ni más allá de los parques.

«Es como si me dijeran que tengo que asfaltar la autovía a su paso por Badajoz entre la frontera de Portugal y el Cerro Gordo», compara el concejal de Medio Ambiente. «Y el río es del Ministerio y de la CHG», subraya.