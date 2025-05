El Ayuntamiento pide que no se use el parking de Godoy, pero no aclara si habrá multas

Desde hace días el nuevo estacionamiento que hay junto al Palacio de Godoy parece terminado. Así lo entendieron los vecinos, que pese a las vallas ... aparcaron sus coches sobre el hormigón destinado a albergar 50 vehículos de los conductores que residan o se acerquen al centro de Badajoz.

Una obra que comenzó en abril y en la que aún se puede ver a operarios trabajando pero que ya está terminada. Así lo ha confirmado a HOY el concejal de Gabinete de Proyectos, José Luis González. «Los trabajos han terminado. Falta que los técnicos municipales visiten la obra y vean si hay algún remate o pequeño detalle que arreglar», asegura.

De este modo, decenas de vecinos de la calle Chapín y otras aledañas decidieron retirar las vallas el pasado 5 de enero para poder dejar sus vehículos.

Una acción que el concejal asegura que no es correcta, pues aunque la obra está concluida, el estacionamiento aún no se ha puesto en funcionamiento. «La calle Porrina ya se ha abierto al tráfico. El aparcamiento no, y todo aquel que está aparcando ahora lo está haciendo de manera inadecuada, puesto que aún no está en funcionamiento», afirma González.

En este sentido el Ayuntamiento no se ha pronunciado acerca de las posibles sanciones contra los vehículos que ocupan este espacio.

Con la obra concluida los operarios comenzaron la semana asegurando una de las barandillas del acceso peatonal al parking.

El siguiente paso es que los técnicos municipales verifiquen los trabajos y comprueben que todo está en orden y que el material utilizado es el correcto. Una tarea que ya ha comenzado. «Están trabajando en ello pero no hay una fecha concreta para abrir el parking. Una vez que se concluyan estos trámites el Ayuntamiento recepcionará la obra y se abrirá al público», desvela el concejal.

Hasta entonces, el Ayuntamiento pide que los vehículos no utilicen el aparcamiento, que aún continúa vallado.