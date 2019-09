El Ayuntamiento pide al exdelegado en Valdebótoa que devuelva dinero Según Fragoso, un problema administrativo obliga a que tenga que reintegrar una cantidad que no precisó REDACCIÓN/EFE BADAJOZ. Jueves, 19 septiembre 2019, 08:30

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, aseguró ayer que el exdelegado del alcalde pedáneo en el poblado de Valdebótoa, Manuel Matito, justificó todos los gastos de las fiestas de 2016, pero «un problema administrativo» le obligará a devolver parte del dinero, una cantidad que sobre papel sería inferior a los 6.000 euros.

En una rueda de prensa Fragoso explicó que el dinero procedía de un anticipo de caja y esto choca con unas normas internas como son las bases de ejecución del presupuesto. Así, la normativa refleja que los anticipos de caja no permiten que se hagan gastos que se consideren inventariables y el exdelegado compró aspersores y difusores, materiales para el arreglo del Ayuntamiento, botes de pintura y rodillos o gasolina para un generador para las fiestas porque no tenía tiempo de hacer propuestas de gastos. El primer edil indicó que solo puede aceptar las justificaciones de gastos corrientes

«Desde mi punto de vista no me parece moral pedirle que devuelva dinero de su bolsillo cuando está perfectamente justificado porque administrativamente lo ha hecho mal», agregó. En este sentido consideró que ese error no puede tener tal tamaño de consecuencias, pero que la legislación es la que obliga.

Para Fragoso, el único problema de Matito es que intentó solucionar un problema y «metió la pata» administrativamente, pero que hay facturas de todos los gastos.

Él espera que pueda incoar un expediente para que el dinero que tenga que devolver y que está justificado se lo puedan devolver porque no se trata de un «principio de enriquecimiento ilícito».

De esta manera, el alcalde contestó al PSOE, que la víspera había afirmado que Fragoso había solicitado a Matito la devolución de 13.000 euros sin justificar de las fiestas de 2016. Ayer, Fragoso dijo que el PSOE quiere «sacar una trama de esto, manchar la dignidad de esta persona y hacer política barriobajera por una inquina personal».