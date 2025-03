El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a cambiar los pivotes de San Andrés para que quepan los microbuses

Los microbuses de 8 metros de largo ya pueden circular por el Casco Antiguo y se espera que comiencen a hacerlo este martes por la ... tarde. El Ayuntamiento de Badajoz se ha visto obligado a eliminar una señal de ceda el paso cambiar los pivotes de San Andrés (plaza Cervantes) para permitir la circulación de estos vehículos, que son mucho más grandes que los anteriores. Entre los vecinos del Casco Antiguo hay inquietud por comprobar si estos buses tan voluminosos encajan en las calles estrechas con seguridad para los peatones.

El viernes pasado el Consistorio pacense presentó nueve autobuses eléctricos nuevos para la ciudad. Dos de ellos son microbuses y estaban destinados al Casco Antiguo. Sin embargo, no comenzaron a funcionar el viernes, como el resto de los vehículos nuevos, porque comprobaron que no podían pasar por la plaza de Cervantes. Esto se debe a que los nuevos microbuses son más grandes que los anteriores.

Para dar solución a este problema, el Ayuntamiento de Badajoz ha cambiado los pivotes de San Andrés. Hasta esta mañana había tres poyetes de hormigón que no solo impedían el giro de los nuevos autobuses, sino que los conductores no los veían, ya que el morro de los nuevos vehículos es recto y cuadrado, no está redondeado como los de combustión. El concejal de Transportes, Jesúus Coslado, asegura que los pivotes no solo eran un problema para estos microbuses, sino para otros camiones que pasaban por el centro y que con el cambio se eliminan los problemas.

Sin ceda el paso

En lugar de los tres pivotes de hormigón se han colocado tres poyetes metálicos. Por el momento es provisional, no se han fijado al suelo, para comprobar que el microbus puede girar. Los operarios municipales también han tenido que eliminar la señal de ceda el paso que estaba fijada a la fachada de la iglesia de San Andrés porque los nuevos vehículos la golpeaban al pasar. Esta señal servía para marcar a los coches que circulan por San Blas que deben parar si hay vehículos pasando por la plaza de Cervantes.

Los responsables municipales aseguran que estos microbuses se adaptarán al Casco Antiguo, pero entre los vecinos hay cierta inquietud, la duda es si podrán pasar por las calles estrechas con seguridad para los peatones. La plataforma única hace que no haya diferencia entre el acerado y la calzada, por lo que no hay separación física entre los vehículos que circulan y los peatones. Es aún más complicado cuando el vecino lleva un carrito de la compra o uno para llevar un niño.

Luis Pacheco, de la plataforma vecinal SOS Casco Antiguo, cree que antes de comprar estos microbuses hubiese sido necesario un estudio del tipo de vehículos mejor adaptado al entramado de calles de este barrio. «Más necesario que autobuses más grandes, sería como los de antes, pero con líneas más frecuentes», añade. Pacheco también señala que estos buses más grandes impiden otras rutas por el Casco Antiguo porque hay vías donde no pueden acceder.

El portavoz de SOS Casco Antiguo también teme que este cambio provoque que la actual ruta se cambie y al final pierdan servicio los vecinos. «Ganaremos en sostenibilidad, pero perdemos en confort. Si metes un autobús enorme, pierde su utilidad porque no llega a todas partes».

En cuanto al traslado de los pivotes, Pacheco lo califica de «chapuza» y advierte que se han movido para permitir que los microbuses puedan invadir parte de la acera, lo que le parece un peligro. «El propio Ayuntamiento atenta con su propia obra. Por un lado coloca plataforma única para dar mayor accesilidad, pero lo elimina al permitir que los vehículos pisoteen las zonas peatonales».