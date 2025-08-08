El alcalde de Badajoz promete mejoras en el Corazón de Jesús tras las quejas vecinales

Las deficiencias que denuncian los vecinos de la barriada pacense del Corazón de Jesús serán subsanadas. Así se lo ha prometido a los vecinos el ... alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

Toni Blanco y Maribel Díaz, dos vecinas del barrio Corazón de Jesús, habían denunciado públicamente en HOY los múltiples problemas que sufre esta pequeña barriada. Según afirmaban los residentes, el barrio, compuesto por una única calle de apenas 100 metros de longitud y habitado por 37 personas, lleva décadas sumido en el olvido.

Como respuesta a estas quejas, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, visitó la zona este miércoles para conocer de primera mano la situación. Durante su recorrido, confirmó que varias de las demandas vecinales ya están siendo atendidas.

Uno de los principales problemas es el tráfico. A pesar del reducido tamaño del barrio, la calle soporta un elevado tránsito de vehículos que circulan a gran velocidad, sin ningún tipo de resalte o elemento que obligue a reducir la marcha. En este sentido, Gragera anunció que «los resaltos ya han sido solicitados y se instalarán próximamente», según los vecinos.

Otro de los aspectos críticos es el mal estado de las aceras, que presentan grietas, hundimientos y agujeros, dificultando el paso especialmente a personas mayores o con movilidad reducida. El alcalde aseguró que esta situación también será subsanada.

Asimismo, se abordará la reparación del semáforo ubicado en la carretera de Olivenza (EX-107), el cual debería activarse cuando los vehículos superan los 50 km/h, pero actualmente no funciona correctamente.

En cuanto al sistema de drenaje, los vecinos habían señalado problemas con los imbornales, lo que provoca acumulaciones de agua en la calle. Este problema también será solucionado, según informó el alcalde.

Respecto a la poda de árboles, Gragera explicó que se realizará cuando llegue la temporada correspondiente.

En relación con la falta de un parque infantil, una de las principales demandas de las familias del barrio, el asunto se complica por la necesidad de contar con un terreno perteneciente a la Iglesia. Aunque no hay una solución inmediata, el alcalde aseguró que «se peleará por encontrar una vía para hacerlo posible».

No se ha establecido una fecha concreta para la ejecución de estas mejoras. Los vecinos entienden que todo requiere un tiempo y calculan que muchas de las actuaciones no se llevarán a cabo hasta el próximo año. Sin embargo, afirman que estarán atentos al cumplimiento de los compromisos adquiridos.