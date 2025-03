El Ayuntamiento aún estudia cuántos agentes derivará a la jefatura del Casco Antiguo

Un día después de anunciar que intensificarán la presencia policial por parte de los cuerpos Nacional y Local en el Casco Antiguo, el Ayuntamiento ... de Badajoz no puede precisar cuántos agentes derivará a las instalaciones de la calle Montesinos. Ni tampoco cuántas horas al día podrán cubrir.

Aunque el objetivo, según ha reconocido esta mañana la portavoz municipal, Gema Cortés, es que alcance las 24 horas. «Queremos hacer el encaje todos los turnos, pero aún no está definido. Hasta que no estén organizadas las plantillas no podremos decir nada», ha destacado Cortés.

El Ayuntamiento mantendrá el compromiso de destinar las plazas superiores de la antigua jefatura de la calle Montesinos a asociaciones de la ciudad y será en la planta baja donde se ubiquen los agentes. Esta sede funcionaba como central de los agentes hasta que el Ayuntamiento inauguró la construida en la calle Godofredo Ortega y Muñoz. En los últimos tiempos, la Policía Local ha contado con un agente en Montesinos, pero en muchas ocasiones se trataba de un policía en segunda actividad. Y, por tanto, dedicado a tareas administrativos.

Cortés ha hecho hincapié esta mañana en que el Ayuntamiento está preocupado por la seguridad en el Casco Antiguo, pero también para todos los barrios de la ciudad.

La portavoz municipal no ha podido aportar información sobre los últimos robos achacados a la banda de la moto. Los dos últimos conocidos tuvieron ayer lugar en la carretera de Sevilla en un intervalo de cuatro horas, aunque se les atribuyen otros en el Casco Antiguo en las últimas semanas por la forma de actuar. «Confiamos en los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado», ha dicho, antes de recordar que las investigaciones están en manos de la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional.

Cortés, que también es concejala de Policía Local, no ha tenido ningún contacto con el conservatorio Juan Vázquez, la Escuela de Idiomas ni otras entidades educativas que imparten clases por la tarde en el Casco Antiguo y que han pedido a los padres que intensifiquen el control a sus hijos durante las idas y venidas por la inseguridad de la zona histórica. Ha señalado que no se han dirigido a ella ni ha recibido petición de reunión.

Aunque en días pasados, Cortés ha destacado que no ha habido un aumento de los delitos en el Casco Antiguo, no aporta datos. Deriva a la Delegación del Gobierno o el Ministerio del Interior para conocer la comparación de datos en lo que va de 2023 en comparación con 2022.

Además, al ser preguntada por las próximas reuniones con la Delegación del Gobierno para incrementar la seguridad en Badajoz, ha explicado que no las tienen fijadas. Pero ha incidido en que el alcalde, Ignacio Gragera, tiene una relación fluida con el delegado, Francisco Mendoza, y que la próxima se fijará cuando sea necesaria.