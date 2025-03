El Ayuntamiento canalizará el agua de lluvia en Menacho para evitar nuevos socavones

Ya hay un socavón menos en la calle Menacho. El más cercano a Juan Carlos I ha sido reparado, pero queda otro tramo cerrado ... por otro hundimiento. La duda es si habrá nuevos agujeros en esta calle de tiendas. Es el miedo de los comerciantes y de los vecinos.

Ante esto el Ayuntamiento de Badajoz ha prometido a los vecinos estudiar una solución. La opción que barajan es instalar un sistema de desagüe que alivie el actual. Sería una tubería que recogería aguas pluviales y las llevaría a otra conducción. Esto serviría para que no llegasen a la conducción principal de Menacho. Este sistema es antiguo y puede averiarse por un exceso de presión.

Piden soluciones

Comerciantes y vecinos de la calle Menacho se reunieron con representantes municipales hace dos semanas, tras abrirse el nuevo socavón. Además de pedir celeridad en la reparación de estas averías, solicitaron una solución permanente y lograron el compromiso de estudiar este nuevo aliviadero.

La ventaja de esta obra es que evitaría tener que abrir la calle al completo. Poner una tubería auxiliar es más sencillo. Sin embargo, las tuberías de Menacho son muy antiguas y están a bastante profundidad. Esto, unido a que se trata de una calle estrecha, complica mucho las reparaciones.

En el caso de los dos socavones que se han abierto en el último año y medio son muy llamativos porque la profundidad del agujero era de hasta siete metros.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, sin embargo, ha pedido que se realice una intervención general en las conducciones de esta calle. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado que el Partido Popular está dañando la experiencia de compra en la calle Menacho, donde el arreglo de socavones son «parches» y ha considerado que habrá que volver a realizar una tercera obra en dicha calle para arreglar la red de aguas, pero una invención más ambiciosa.

Ampliar La zona reabierta en la calle Menacho. JOSÉ VICENTE ARNELAS

El último socavón en Menacho se produjo el pasado 4 de abril. Afectó a unos metros de esta calle cerca de la tienda Pepco. La reparación corrió a cargo de la empresa concesionaria de la red de aguas, Aqualia. El Ayuntamiento se comprometió a reparar el agujero en dos semanas. Finalmente el arreglo se alargó 10 días más y el tramo reabrió el viernes pasado.

Los reventones de tuberías en Menacho no suponen un corte de suministro para la zona, pero sí grandes molestias para pasar por la zona y para el comercio. Cuando una tubería se rompe, se mueve una gran cantidad de agua que mueve la tierra y el suelo se hunde.

Durante las reparaciones el tramo afectado queda cortado al tráfico. Esta calle tiene el paso de coches restringido, solo puede acceder residentes. El problema es que tampoco pueden pasar taxis, que sí es un recurso muy utilizado por los clientes, según las tiendas.

De hecho, hace una semana, cuando se retrasó la reparación del último socavón, los comercios de la zona colocaron carteles de protesta calificando de vergüenza la situación de la calle Menacho.

Un socavón de 16 meses

El problema más enquistado en Menacho es el socavón que se abrió hace 16 meses y aún no se ha reparado. El Ayuntamiento de Badajoz se ha comprometido a sacar a concurso la obra en el mes de mayo y tramitarla de urgencia. Félix Retamar, presidente de la Asociación de Empresarios de Menacho y Adyacentes, detalla que esperan que la calle reabra por completo antes de la Feria de San Juan.

En este caso la reparación se ha complicado por un conflicto entre los residentes de la comunidad de vecinos cercana al socavón y el Ayuntamiento. El Consistorio pacense determinó que la reparación dependía de los propietarios.

Tras asesorarse legalmente, estos decidieron que el Ayuntamiento ejecutase la obra aunque ellos lo pagasen aunque no estaban de acuerdo en que depende de los vecinos, creen que es municipal como el último socavón. Según los residentes afectados, informaron a los responsables municipales de que no harían la obra por su cuenta antes del verano de 2022 y no entienden el retraso en la ejecución de la misma. Además sienten que el Consistorio les culpa del retraso aunque ya han ingresado los 88.000 euros que exige de presupuesto esta reparación.