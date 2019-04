El Ayuntamiento de Badajoz dice que solo se jubilarán policías locales en tareas administrativas EFE BADAJOZ. Martes, 9 abril 2019, 08:14

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, afirmó ayer que las jubilaciones de una treintena de agentes de la Policía Local previstas para este año no afectarán a la labor que se realiza en las calles pues se trata de efectivos con tareas administrativas. Fragoso respondió así, cuestionado por los medios, al sindicato Aspolobba, que alertó de una reducción importante este año de la plantilla debido a estas jubilaciones, que según la organización sindical no podrán cubrirse con las nuevas plazas previstas en la actual convocatoria de empleo ya que éstas no se incorporarán hasta 2020. El primer edil afirmó que el Ayuntamiento ha convocado una oferta pública de empleo «masiva» pero que «los tiempos son los que marcan». Añadió además que los policías que se jubilan este año tienen 59 y 60 años, y que por lo tanto se encuentran en segunda actividad. «En todo caso se podría tener algún problema de pequeño colapso administrativo, que habría que ver como resolverlo, pero no de policías en la calle».