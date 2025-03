El Ayuntamiento de Badajoz destinará 82.000 euros a reparar la Puerta de la Trinidad

La Puerta de la Trinidad volverá a estar en obras antes del verano. El Ayuntamiento de Badajoz invertirá 82.000 euros en reparar este monumento ... de la ronda del Pilar para tratar de solucionar las humedades que han provocado derrumbes y desprendimientos desde hace años.

El concejal de Patrimonio, Jaime Mejías, explica que la inversión es mayor que en otras reparaciones porque el objetivo es buscar una solución duradera. En varias ocasiones, la Puerta de la Trinidad ha sufrido percances debido a las filtraciones de agua que hay en la muralla que crean humedades en el monumento.

El último desprendimiento tuvo lugar la semana pasada. Un fragmento del revestimiento se desprendió y cayó a la acera. Era la segunda vez que ocurría algo similar, ya que un año antes ya había desaparecido otra zona del enfoscado.

Ante esta situación, explica Mejías, el primer paso será evitar nuevos derrumbes por el peligro que suponen para los peatones. Para ello, la brigada de mantenimiento de fortificaciones revisará en los próximos días esta puerta y retirará los trozos de revestimiento que tengan riesgo de desprenderse. Hace diez años un derrumbe en este monumento estuvo a punto de atrapar a dos personas.

El siguiente paso, detalla el edil de Patrimonio, será «hacer un miniproyecto» para reparar el monumento. Cree que los trámites serán rápidos y que los trabajos podrían llevarse a cabo antes del verano. El dinero ya está disponible porque se reservó dentro del plan de inversiones, ya que los responsables municipales ya contaban con intervenir en la Puerta de la Trinidad antes de que este monumento sufriese su último percance.

Derrumbe en 2012

La última obra de envergadura en la puerta se llevó a cabo hace solo nueve años. En 2012 varios metros de la estructura se derrumbaron. Fue en la misma zona en la que han aparecido las humedades en la actualidad.

El incidente provocó mucha indignación, entre otras razones, porque las piedras que se cayeron pasaron semanas en la acera de la ronda del Pilar. La reparación también se retrasó y no comenzó hasta un año después, en 2013. El proyecto incluyó el arreglo del lienzo caído y de un muro interior y costó 205.700 euros. En teoría este monumento del siglo XVII quedó completamente restaurado, pero solo unos años después han vuelto a surgir humedades.

De hecho, en 2013, solo unos meses después de la rehabilitación por 205.000 euros, se desprendió la hornacina de ladrillo que adorna el lateral de la puerta. De nuevo la reparación tardó mucho en llegar, no fue repuesta hasta 2015, dos años después del desprendimiento.

El concejal de Patrimonio destaca que la Puerta de la Trinidad era uno de los tres accesos a la ciudad y un monumento fundamental dentro de la estructura fortificada. El derrumbe se debe a la humedad, pero hay causas más complejas. En 2013 se hizo un estudio arqueológico de esta estructura que reveló que los daños se deberían a la forma en la que se construyó el Baluarte de la Trinidad, ya que el muro es resistente, pero está relleno de tierra y, si no es suficientemente grueso, pueden producirse derrumbes o grietas.

De hecho, el estudio de 2013 concluyó que no hubo una única causa del desprendimiento que sufrió la Puerta del Pilar y que ahora intentan que no se repita.

La primera causa fue que la parte que se vino abajo, y que es la que ahora sufre daños, no es original, sino una reconstrucción, ya que se abrió una brecha en 1934 para unir San Roque con la ronda del Pilar. Además, esta parte no estaba unida con el resto de muros. Por otra parte, no tenía un grosor adecuado para aguantar el empuje de la tierra.

Además, la forma del muro, su curvatura, se hizo hacia el exterior en lugar de hacia el interior. Por último, la compactación de las tierras de relleno fue insuficiente, usaron tierra vegetal y todo provocó el derrumbe.