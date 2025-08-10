HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo 10 de agosto en Extremadura?

El Ayuntamiento destina 130.000 euros a asistencia para emprendedores

N. R. P.

BADAJOZ.

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:06

El Ayuntamiento destinará 130.000 euros a apoyar a los emprendedores con asistencia para marketing, creación de tiendas virtuales o formación. Se trata de ... una nueva edición del proyecto 'Badajoz Emprende' que el Consistorio ha sacado a concurso.

