El Ayuntamiento destina 130.000 euros a asistencia para emprendedores

El Ayuntamiento destinará 130.000 euros a apoyar a los emprendedores con asistencia para marketing, creación de tiendas virtuales o formación. Se trata de ... una nueva edición del proyecto 'Badajoz Emprende' que el Consistorio ha sacado a concurso.

Esta iniciativa, que ya ha convocado el Ayuntamiento en otras dos ocasiones, contrata a una compañía para que ofrezca servicios gratuitos a las empresas pacenses. Está dirigido, según indica el pliego de condiciones del contrato, a nuevos empresarios autónomos y empresarios autónomos de reciente constitución, «entendiendo por tal, aquellos que están legalmente constituidos en los dos años previos a la solicitud como beneficiario del programa».

Los servicios

Entre los servicios incluidos están: los trámites para el inicio de actividades; fiscalidad y contabilidad; asesoría y gestoría contable y fiscal; trámites laborales; tramitación de subvenciones y/o buscar financiación y servicios jurídicos.

En concreto el pliego de condiciones establece que la empresa concesionaria de 'Badajoz emprende' deberá asistir a los emprendedores con servicios de marketing, de web, tiendas virtuales y pack de entas. También, como novedad en esta edición, se ofrecerá formación y capacitación en IA.

Las empresas interesadas en llevar a cabo este proyecto tienen hasta el 25 de agosto para presentar sus propuestas. El contrato está vigente un año, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo un segundo año por otros 130.000 euros.