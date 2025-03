El Ayuntamiento deniega el permiso para celebrar este viernes un mercadillo en Las Vaguadas

No habrá mercadillo nocturno este viernes en Las Vaguadas. El Ayuntamiento de Badajoz ha denegado el permiso a Acaex (Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura), ... que pretendía instalar sus puestos desde las ocho de la tarde hasta media noche.

La decisión municipal ha sido «una decepción y un disgusto» para los responsables de los puestos. Julián Cruz, responsable de Acaex, se muestra muy molesto. «Dicen que no lo hemos pedido con suficiente tiempo, pero es absurdo porque ya dijimos que, si salía bien el primer mercadillo, haríamos otro. Hablé con el concejal (Eladio Buzo) y le pedí el 12 de mayo, me dijo que mejor el 19 y el día antes nos dicen que no podemos».

Cruz cree que detrás de la decisión municipal hay cuestiones electorales y culpa al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. «No ha hecho nada por nosotros, el concejal sí, pero él no. No nos dejaron hacer un mercadillo en San Roque cuando lo teníamos preparado, lo de las tasas y ahora lo de Las Vaguadas», se lamenta este portavoz, que recuerda que muchas familias de Badajoz dependen de los ingresos que logran en el mercadillo.

«Teníamos mucha ilusión», ha indicado Cruz, que espera que, una vez pasadas las elecciones, les permitan fijar una nueva fecha para un mercadillo en Las Vaguadas, esperan que sea el 9 de junio.

El primer mercadillo en este barrio se celebró el pasado 29 de abril desde las diez de la mañana a las diez de la noche en la plaza Rafael Mingarro. Las ventas fueron discretas, pero vecinos y comerciantes quedaron en repetir.