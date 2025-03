Concluye la obra del parque canino de Jardines del Guadiana en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha culminado durante los últimos días el nuevo parque canino de la urbanización Jardines del Guadiana, unas instalaciones próximas al ... restaurante McDonald's con las que se pretende ofrecer un espacio seguro a los dueños de perros que viven en esa zona de la ciudad.

La inversión ronda los 50.000 euros y ha permitido habilitar una parcela de casi 1.500 cuadrados que hace esquina con la avenida Puente Real y la calle Julia Urdiain Zubelzu.

En realidad ese espacio de propiedad municipal ya era utilizado por los dueños de los perros como lugar de esparcimiento de sus mascotas, puesto que contaba con una valla metálica que rodeaba todo el perímetro de la parcela.

Pero ahora se ha querido mejorar la instalación dotándola con un circuito de agilidad para mascotas que permitirá realizar distintos tipos de ejercicios que están concebidos para poner en forma a las mascotas y entrenar sus habilidades.

Esos aparatos de ejercicio han sido situados en el centro de la parcela formando un círculo que ha sido rodeado con pequeños árboles y bancos de descanso en los que podrán sentarse los propietarios de los animales.

Todo ello se completa con una alta farola que iluminará todo el terreno cuando comience a oscurecer.

«Yo lo veo bien aunque todavía falta la sombra. En verano va a ser imposible estar aquí pero está mejor que antes», explicaba este lunes Eva Martínez López, que es vecina de La Paz.

Ella es propietaria de Racayú, un perro de once meses mezcla de border colie y spaniel bretón. «Lo bueno de estas zonas caninas es que puedes soltar a tu perro tranquilamente sin que moleste a nadie. Yo al principio paseaba por la margen izquierda del Guadiana, porque vivo en La Paz, pero molestaba a los deportistas que iban corriendo y a los ciclistas. Por eso comencé a ir a la zona canina que hay que la margen derecha».

Justo este lunes escuchó hablar del nuevo espacio canino de Jardines del Guadiana y decidió hacer una visita. «Lo que echo en falta aquí es el césped, la zona canina del río yo creo que está mejor preparada porque tiene césped en lugar de tierra. Va a pasar lo mismo que en el parque canino del Cerro del Viento, enfrente del cementerio. Allí se hacen daño en las patas».

«Esta parcela ya se usaba para traer a los perros pero antes se encharcaba y se llenaba de barro. Me gusta porque también tiene bancos para sentarse», añadía Carla Fornier. Ella tiene dos yorkshire: Panchito y Pepa. «Yo no voy a poder venir porque Pepa no es muy sociable, pero esto le va a venir muy bien a los vecinos».

Este lunes la parcela convertida en área canina ya parecía completamente terminada. Cuenta con bancos de descanso, árboles, un circuito 'agility' muy completo, una fuente de beber con dos pulsadores (uno alto y otro bajo) y una farola central. «El viernes estuvieron rematando, cualquier día vendrán a inaugurarlo», indicaba Sofía, una de las vecinas que usaban esta parcela antes de ser acondicionada.

Hasta que la zona abra, los vecinos podrán seguir haciendo uso de otra parcela próxima, también municipal y vallada en todo su perímetro. Aunque su aspecto es más descuidado y está llena de hierbas.

Cerro del viento

La inversión realizada en la urbanización Jardines del Guadiana no es la única de este tipo que ya llevado a cabo el Ayuntamiento de Badajoz en los últimos meses.

En el Cerro del Viento también ha concluido la mejora del área canina comprendida entre Jaime Montero de Espinosa y la calle Don Benito.

En ese caso el presupuesto también ascendía a 50.000 euros y los trabajos han sido rematados durante la semana pasada con el refuerzo de las torres de iluminación.