¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Guillermo Anselmo, presidente de una comunidad de propietarios de Badajoz que ha recibido el recibo de la tasa de basuras por la piscina. Ángel Márquez

El Ayuntamiento de Badajoz sostiene que las comunidades con zonas deportivas también pagan tasa de basura

Justifica la obligación de abonar el nuevo tributo porque «las zonas comunes de uso deportivo tienen una referencia catastral distinta»

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:03

Comenta

Tras conocerse que algunas comunidades de propietarios de Badajoz que disponen de piscina también están recibiendo un recibo independiente para liquidar la nueva tasa ... de basura, el Ayuntamiento indica que en ese caso la obligación de pago nace al tratarse de «instalaciones con uso deportivo».

