El Ayuntamiento de Badajoz sostiene que las comunidades con zonas deportivas también pagan tasa de basura

Tras conocerse que algunas comunidades de propietarios de Badajoz que disponen de piscina también están recibiendo un recibo independiente para liquidar la nueva tasa ... de basura, el Ayuntamiento indica que en ese caso la obligación de pago nace al tratarse de «instalaciones con uso deportivo».

Esto es lo que le ha sucedido a una comunidad de propietarios de la barriada de San Fernando, un residencial que se divide en once portales repartidos entre las calles Pintor Barjola y Argüello Carvajal, muy cerca de la estación de trenes. En este caso, a uno de esos portales ha llegado la notificación con un recibo de 134,40 euros.

«Las zonas comunes de uso deportivo tienen una referencia catastral distinta y por ese motivo la tasa se gira a nombre de la comunidad», justifica el Consistorio badajocense. Este recibo se pagaría con independencia de que los propietarios de las viviendas con derecho a esas zonas comunes tengan que pagar su propio recibo por la recogida, gestión y tratamiento de residuos.

En función de los metros

Añade el Ayuntamiento que el pago se realiza «en función de los metros de uso deportivo con los que cuenten» esos vecinos. Siguiendo este criterio, también tendrían obligación de liquidar la tasa los residenciales de la capital pacense que disponen de otro tipo de instalaciones deportivas, como pistas de pádel o tenis.

Hay que recordar que el criterio que figura en el decreto aprobado por el Consistorio para el cálculo de la tasa que abonan los dueños de viviendas y locales se calcula añadiendo a un tramo fijo una cuota variable en función de los metros cuadrados de superficie.

El Consistorio está notificando en los domicilios los recibos este mes de octubre, aunque algunos vecinos solicitaron hace meses sus cartas de pago contactando directamente con Recaudación.

El abogado del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Badajoz insiste este martes en que se trata de «un error que viene motivado por la revisión del Catastro», una actualización de las propiedades que a su juicio en algunos casos está generando «supuestos de doble imposición». Sostiene el letrado que estas liquidaciones que debe girar el Ayuntamiento siguiendo un mandato comunitario guardan paralelismo con lo que está sucediendo con «algunos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles».

Luengo esgrime como argumento que «las comunidades de propietarios no tienen personalidad jurídica y son los dueños quienes pagan el IBI o la tasa de basura en función de su cuota de participación en el residencial», tributos que tienen en «cuenta no solo los elementos privativos, sino también los elementos comunes», apostilla.

La OCU, a Bruselas

La polémica tasa de basuras que están obligados a aplicar los ayuntamientos españoles ha llevado a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a denunciar ante la Comisión Europea la situación que se está generando en algunos municipios. A su entender, distintas localidades no están respetando el principio de «quien contamina paga» que habría inspirado la directiva de residuos comunitaria. En este sentido, la organización rechaza algunas regulaciones municipales que han establecido «una tasa fija». En el caso de Madrid, denuncia lo que califica de «falta de equidad en el diseño de la tasa de basuras, y la discriminación que provoca entre los vecinos de diferentes barrios». Por este motivo, la organización solicita a Bruselas que evalúe la correcta transposición de la normativa comunitaria a nuestro país.