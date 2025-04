El Ayuntamiento de Badajoz coloca nuevos juegos infantiles en La Pilara

Rocío Romero Badajoz Martes, 9 de noviembre 2021, 07:15 Comenta Compartir

Los vecinos de La Pilara recuperan los juegos infantiles estos días, después de que se concentraran hace dos semanas para exigir al Ayuntamiento su devolución. Hacía dos meses que los habían retirado y no tenían noticias de la vuelta a su lugar.

Los operarios comenzaron ayer la instalación de unos nuevos aparatos para los niños, que el propio Ayuntamiento ha retirado y reparado de otras zonas. Una vez en su lugar, les imprimirán una capa para aumentar la resistencia al clima y darán también una capa de resina al suelo de caucho. El concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado, estima que las tareas se prolongarán unos diez días. Después, las familias podrán usar esta área de juego.

El edil cree que estos juegos aguantarán un periodo de entre dos y tres años. Después, los renovarán.

El cambio se debe a que los anteriores se habían deteriorado por las inclemencias del tiempo. Al ser de madera, el mantenimiento debe ser continuo. Se astillaban y finalmente los retiraron.

Esta área de juegos se ubica en la parte baja de la barriada y Coslado mantiene el compromiso de crear otra área con una dotación recogida en los presupuestos del próximo año de 2022. Esos nuevos se ubicarán en la zona alta, por donde ahora crece la urbanización.

Cerro de Reyes

Por otro lado, el concejal de Parques y Jardines se reafirma en la intención de no volver a colocar juegos en la plaza Juan Ramón Jiménez. Los retiró por vandalismo a principios de octubre.

«Se han quitado porque en el entorno no los respetan», ha incidido el concejal. «Es una pena que por el incivismo de una minoría, una mayoría de familias no puedan disfrutar de los juegos porque una minoría los vandaliza». Coslado insiste en que había vecinos de la zona que metían caballos en el área durante el día y que otros hacían botellón por la noche. Eso ha hecho que los niños no jugaran y los aparatos se estropearan.

