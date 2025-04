El Ayuntamiento de Badajoz tendrá que traducir las multas de velocidad con datos en inglés

Cobrar una multa de velocidad en la que figuran datos en inglés no es posible. Lo ha dicho el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de ... Mérida y ahora lo ratifica el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), cuyos técnicos tramitan cada año alrededor de 100.000 multas impuestas por 109 municipios de la provincia de Badajoz.

Esa es la razón por la que la Policía Local de Badajoz tendrá que traducir las alrededor de 1.000 multas que han sido impuestas durante el último año por el radar de trípode que adquirió el Ayuntamiento de Badajoz hace ahora un año. En las notificaciones de estas denuncias por exceso de velocidad se incluye una fotografía en la que aparecen el lugar, la hora y la velocidad a la que circulaba el vehículo. Es lo habitual salvo en un detalle: el texto figura en inglés.

Esa circunstancia es una de las que han motivado la anulación de una denuncia que fue impuesta el año pasado a un conductor que circulaba a 45 kilómetros por hora por un tramo de la avenida Ricardo Carapeto de dos carriles (uno por cada sentido) limitado a 30. La sentencia judicial indica que en esa notificación no se incluye la fecha en la que se incoa el expediente ni el nombre del instructor, razones por las que también se considera nula la multa. Pero junto a esos dos requisitos administrativos, en el recurso presentado por el letrado Alonso Ramón Díaz se hacía una referencia expresa a la utilización del inglés.

La respuesta del Ayuntamiento de Badajoz a esa sentencia es escueta: «Ya se ha hablado con Trade Segur, que lleva los radares, para solucionarlo lo antes posible». Más esclarecedora es la contestación del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), que a través de la jefa del Servicio de Inspección del OAR, Carmen Pereira, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. «Lo primero que hay que dejar claro es que las multas que se deben revisar son exclusivamente las que ha puesto el radar de trípode que adquirió el Ayuntamiento de Badajoz el año pasado. Las del resto de los radares se han notificado adecuadamente».

Pereira indica que el problema ha surgido porque cuando se activó el software del radar no se seleccionó el idioma castellano. «Si alguien sabe inglés, no hay ningún problema, pero es verdad que debería ir en español».

Esa es la razón por la que el OAR ha pedido al Ayuntamiento de Badajoz que traduzca los datos asociados a las imágenes captada por el radar para poder notificar las denuncias en Español. Igualmente solicita que las multas que han sido notificadas en fechas recientes sean traducidas para enviar una nueva notificación que solvente el problema.

Defectos de forma

Menos importancia da Pereira a los otros defectos de forma. En lo referido al instructor y el órgano sancionador, asegura que ambos datos se incluyen en las notificaciones. Y aclara que también existe un acuerdo de incoación genérico que tiene fecha. «Nosotros incluimos en la notificación el nombre del instructor y el número del Boletín Oficial de la Provincia en el que se le nombró instructor. Ya aparece en el boletín, pero lo vamos a poner más claro».

Carmen Pereira cree por tanto que estos dos argumentos no deberían haber tenido recorrido judicial, pero reconoce que cuando el denunciado al que se le ha anulado la denuncia presentó el recurso en el juzgado contencioso-administrativo, desde los servicios jurídicos del OAR no se le dio una respuesta suficiente. «En este caso no se dio respuesta a todas las alegaciones. Es cierto que se envió al juzgado información en la que se indicaba que el radar funcionaba de forma correcta y que había pasado el control de metrología, pero no se contestó a todas las alegaciones».

Desde el OAR se indica que en el momento en el que las denuncias sean traducidas al castellano, no habrá problema alguno para cobrarlas. «De momento tenemos más de 200 multas paradas que serán notificadas cuando se haga ese cambio».

Respecto a las que ya han sido enviadas a los infractores, la situación varía. Las abonadas en período de pronto pago (con el descuento del 50%) no pueden ser reclamadas porque en el momento de abonar la multa el conductor reconoce la infracción. Distinta es la situación de las que están pendientes de pago. En este caso se analizarán los períodos de prescripción y cuando sea posible serán introducidas las modificaciones y notificadas de nuevo. En el resto de los casos, serán archivadas y los infractores no pagarán.

Más de 1.000 multas

Desde el OAR no se ha podido precisar cuántas denuncias han sido formuladas con las fotografías captadas por ese radar de trípode, pero la cifra no debe estar muy alejada de las 1.223 multas que fueron impuestas el año pasado por la Policía Local de Badajoz a conductores que circulaban por tramos que tenían la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora puesto que esas sanciones se imponen con el radar de trípode.

En la lista de lugares con más denuncias de este tipo figuran el paseo Fluvial (437 sanciones), Sierra de los Riscos en La Banasta (257), avenida de Pardaleras (212), Ricardo Carapeto (134), carretera de La Granadilla (125), Adolfo Díaz Ambrona (41), avenida de Las Vaguadas (12) y Colón (5).