El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la privatización de la grúa municipal por 1,1 millones

Badajoz estrenará nuevas grúas municipales, gestionadas por una empresa privada. El Ayuntamiento pacense ha sacado a concurso la privatización de este servicio por 1,1 millones de euros ... para los próximos dos años. Incluirá cuatro grúas, un remolque y una furgoneta auxiliar que estarán en servicio dos años.

«El objetivo es seguir mejorando el tráfico en nuestra ciudad y dar de este modo un servicio de calidad a todos los vecinos que lo requieran. Con este servicio podremos retirar con más rapidez los vehículos mal estacionados o que supongan un problema para la circulación y garantizar su custodia en el depósito con todas las garantías», ha explicado la concejal delegada de Policía Local, Gema Cortes.

Además, «reforzaremos la atención en momentos claves como pueden ser el Carnaval, la Semana Santa o la Cabalgata de Reyes y eventos deportivos. Este es nuestro compromiso, seguir apostando por renovar medios y personal para que la policía local de nuestra ciudad tenga las herramientas necesarias y los ciudadanos noten una mejora real en la seguridad vial y en el día a día de nuestra ciudad», ha concluido la edil pacense.

Funciones de la grúa

El contrato incluye la retirada y custodia de aquellos vehículos que pudieran estar incursos en alguna infracción así como el refuerzo en diferentes celebraciones de la ciudad. Las empresas tienen hasta el 3 de noviembre para presentar sus ofertas al Consistorio pacense.

Se trata de un contrato de dos años de vigencia con un importe de 1.142.000 euros «que mejorará los servicios de la Policía Local de Badajoz y el tráfico de la ciudad, retirando aquellos vehículos que pudieran estar incursos en alguna infracción de las normas de tráfico», asegura el Ayuntamiento.

El contrato también contempla el depósito, almacenamiento, transporte, colocación, vallado y señalización.

La flota requerida es de 4 vehículos grúa, una furgoneta y un remolque, así como un personal dedicado con un encargado, dos administrativos de depósito, siete gruistas y están previstos servicios de refuerzo en celebraciones como la Cabalgata de Reyes, Carnaval, Semana Santa, pruebas deportivas y otros eventos.