¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Operarios retirando los toldos de San Juan este martes. ÁNGEL MÁRQUEZ

El Ayuntamiento de Badajoz retira los toldos de San Juan 17 años después

Los rombos de colores estaban en muy malas condiciones desde hace años y no hay proyectado reponerlos

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

Los rombos de San Juan ya eran parte de las estampas pacenses pero en unos días esta céntrica calle recuperará el cielo como techo. El ... Ayuntamiento de Badajoz ha iniciado la retirada de los toldos 17 años después de su instalación.

