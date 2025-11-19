El Ayuntamiento de Badajoz retira los toldos de San Juan 17 años después

Los rombos de San Juan ya eran parte de las estampas pacenses pero en unos días esta céntrica calle recuperará el cielo como techo. El ... Ayuntamiento de Badajoz ha iniciado la retirada de los toldos 17 años después de su instalación.

Hace años que los rombos están en muy mal estado, algunos habían desaparecido y otros estaban descolgados. Sin embargo, la decisión de retirar los toldos, no está exenta de polémica. Algunas asociaciones en defensa del patrimonio, como la Cívica, habían pedido su eliminación mientras que la asociación de comerciantes del Casco Antiguo propuso que se cambiasen por otro sistema o que se compensasen con otra inversión.

La victoria ha sido para los que querían ver desaparecer los rombos de colores. El Consistorio pacense anunció hace dos años que los quitaría y este martes ha comenzado el proceso de retirada que se completará en unos pocos días.

Además de eliminar los toldos de tela, los operarios eliminarán el cableado y la parte más polémica de esta instalación, los agarres a los edificios históricos de esta calle. Desde su instalación hubo voces en contra de que la estructura se sujetase a estos inmuebles antiguos.

La retirada de los toldos de San Juan se ha acometido dentro de una partida de 650.000 euros que recibió el Consistorio pacense de la Junta de Extremadura para apoyar al comercio del Casco Antiguo.

Dentro de esta partida está incluida la obra de cambio de suelo en la calle Virgen de la Soledad. Desde hace varias semanas los obreros están levantando las baldosas y se colocará la 'calzadinha' portuguesa que ya luce la calle San Juan.

La partida para el comercio también incluye la retirada los toldos antiguos de San Juan y que se coloquen nuevos, pero no en esta calle, que no está previsto que los recupere. El Ayuntamiento pretende instalar sombra en Virgen de la Soledad y en la calle Menacho que ha reclamado contar con esta mejora desde hace años.

La subvención también incluye la instalación de maceteros colgantes en las farolas de las calles San Juan, Francisco Pizarro, Virgen de la Soledad, calle Obispo, Santo Domingo, plaza Minayo o San Atón con un importe de 47.000 euros. También habrá rótulos luminosos en farolas con la leyenda 'Badajoz, ciudad de compras' y se retirarán los tótems de la zona de Menacho.

Así mismo el Ayuntamiento tiene prevista la apertura de una oficina destinada a apoyar el comercio en la zona monumental, por ejemplo atrayendo nuevos negocios que ocupen los numerosos locales vacíos.

Toldos, adiós tras 17 años

Los toldos se colocaron en esta céntrica calle en el año 2008, cuando el Casco Antiguo recibió el título de centro comercial abierto. Fueron impulsados por la Aecab (Asociación de Empresarios del Casco Antiguo), que logró una subvención de la Junta de Extremadura. Se instalaron 200 metros de rombos blancos y azules para crear el efecto de una galería comercial al aire libre. Sin embargo las piezas se fueron deteriorando y no recibieron mantenimiento.

De hecho dentro de ese proyecto San Juan y las calles cercanas recibieron otros equipos importantes como hilo musical y cámaras cuentapersonas que también han quedado fuera de servicio en la actualidad.

El proyecto de centro comercial abierto no ha evitado que las tiendas de San Juan vayan cerrando hasta que la antigua calle comercial de la ciudad apenas tenga movimiento.

En 2013 el Ayuntamiento de Badajoz asumió el cuidados de los rombos y en 2014 los reparó. El arreglo no contentó a todos sin embargo porque se colocaron de distintos colores para cubrir los huecos, en concreto, naranjas y morados.

El paso del tiempo ha hecho que de nuevo el entoldado haya ido empeorando. Había piezas rajadas, otras caídas y algunas que cuelgan de la estructura de cables metálicos. Finalmente el Consistorio pacense decidió no arreglar de nuevo esta cubierta y retirarla.

Más allá de la mala imagen que daban los toldos colgando y sucios, su mal estado provocaba problemas para los peatones, especialmente cuando llovía. El agua se acumulaba en los retales estropeados y caída de repente sobre los que pasaban.

Otros toldos

La historia de Badajoz con los toldos no ha sido sencilla. En 2013, cuando el Ayuntamiento pacense reparó los de San Juan, también instaló triángulos de tela en la plaza de España para dar sombra, en ese caso blancos y de gran tamaño. En total invirtieron 50.000 euros en ambas obras.

Sin embargo estos últimos no convencieron y fueron retirados. En principio se indicó que se instalarían en otra área de Badajoz, pero esto nunca se llevó a cabo y desaparecieron.

Otra cuenta pendiente sobre este asunto está en la calle Menacho, donde el Ayuntamiento anunció primero un entoldado, y luego islas de sombra, pero nunca se llevaron a cabo estas mejoras. Ahora hay prevista una nueva intervención para colocar toldos en esta calle comercial.

Sí han funcionado y llegan para quedarse los toldos en las zonas de juegos infantiles. El Consistorio colocó primero sombra en los de el Cerro Gordo, La Pilara y la plaza de los Alféreces y este año lo ha ampliado a otras cinco ubicaciones.