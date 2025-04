El Ayuntamiento de Badajoz aún no ha repuesto la barandilla donde murió un vecino

«Quiero que no pase más». Es el ruego de María Victoria Blanco, la viuda de Antonio Reyes. Este pacense de 66 años murió tras caerse de una escalera sin barandilla ... en la calle Las Lamprea y el riesgo sigue existiendo para otros vecinos.

El accidente tuvo lugar hace un mes, el 18 de abril. Antonio subía unas escaleras que hay que coger para alcanzar la acera de esta calle de La Luneta cuando se cayó del último escalón. La escalera tiene varios escalones rotos y la barandilla se desprendió en noviembre y no ha sido repuesta. Este residente de la zona no pudo sujetarse y cayó de casi dos metros. Sufrió graves heridas en la cabeza a consecuencia de las cuales falleció.

La muerte de Antonio no se hizo pública hasta el pasado 10 de mayo, cuando HOY publicó que su viuda había denunciado los hechos. Tras la queja de María Victoria, el Ayuntamiento de Badajoz aseguró a este diario que no tenía constancia de los hechos, pero que repararía el problema de forma inmediata. No ha sido así, la escalera sigue rota y la barandilla sin reponer.

Conflicto de competencias

Dos semanas después de comprometerse a arreglar la barandilla, el Ayuntamiento justifica la inacción indicando que «esas viviendas son de la Junta de Extremadura».

Desde la Junta lo niegan y se muestran muy molestos con el Consistorio pacense. «La vivienda ubicada en la calle Lamprea forma parte de un proyecto constructivo de 200 viviendas y urbanización de la subzona 5-6-2 La Luneta, cuya ejecución de proyecto y urbanización se remonta a 1984 y que, conforme al proyecto aprobado por el Ayuntamiento entonces, una vez ejecutadas las obras y la urbanización, la conservación, el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos son competencia de la Administración Local, como así debería haber ido sucediendo».

Los vecinos de La Luneta exigen una renovación completa de las barandillas y las aceras de su barrio

«Para cualquier Ayuntamiento ante una reclamación de esta envergadura lo primero sería actuar para resolver el problema, en lugar de dejar pasar el tiempo sin atender las peticiones que los vecinos de esta barriada les han dirigido como administración responsable del mantenimiento y conservación de las vías públicas», añade desde la Junta.

En la calle La Lamprea faltan unos diez metros de barandilla en el cruce de las calles La Lamprea y Barbo, pero no es el único tramo de la zona sin protección. Muchas de las aceras de La Luneta están en altura y los vecinos deben subir porque es el acceso a las casas unifamiliares en las que residen. Aseguran que ni el acerado ni las vallas han recibido mantenimiento en los últimos 27 años, desde que se inauguró este barrio ubicado entre El Gurugú y Los Colorines.

María Victoria Blanco ha ampliado hace unos días la denuncia que interpuso por la muerte de su marido. En la misma destaca que Antonio sufrió la caída por la falta de medidas de seguridad y el mal estado de los escalones. Pasó en coma 16 días, pero lo médicos no pudieron hacer nada y fue desconectado debido a los severos daños cerebrales tras el golpe con el suelo.

La obsesión de su viuda es que el accidente no se repita, ya que las caídas son comunes en la zona, especialmente entre la gente mayor que vive en La Luneta. De hecho el mes anterior al accidente de Antonio Reyes, otro vecino se rompió una pierna en una caída similar, pero en este caso en el barrio de Santa Engracia, cerca de allí.

«Que no pase otra vez», repite Mari. «Me a tocado a mí ¿Qué le vamos a hacer», se lamenta, e insiste en que repongan la barandilla para que no se repitan nuevos accidentes cerca de su casa y añade que ningún responsable del gobierno municipal ha contactado con ella ni les consta que hayan ido al barrio desde el suceso. Sí ha recibido una llamada de pésame de la concejala Erika Cadenas, de Unidas Podemos.

No puede mirar la escalera

Mari está tan afectada por lo que ha ocurrido que procura no pasar por esta zona y no mirar la escalera. Los vecinos están indignados tras la muerte de Antonio. Es el caso de otra vecina, Antonia, que denuncia que sus nietos también se han caído en varias ocasiones por esa misma escalera y que cerca de su casa también hay un tramo en el que se cayó la valla y nunca se ha repuesto. Lleva años así. «Necesitamos que nos arreglen el barrio», solicita.

Hay tramos de las barandillas de seguridad que, según los residentes de la zona, llevan hasta ocho años desaparecidos. Aseguran también que han denunciado la situación ante el Ayuntamiento sin obtener respuesta.

Las barandillas que quedan en pie tampoco son seguras. Están oxidadas y se mueven cuando los vecinos las cogen. «Si alguien se apoya con fuerza o se cae, es muy probable que se venga abajo él y la barandilla», se lamenta otro vecino, Miguel Arroyo. «Lo raro en este barrio es que no haya habido un accidente grave antes, pero ni muriéndose alguien vienen a ver el barrio».

Otro problema que acucia a La Luneta son los incendios. El barrio está rodeado de solares, los que hay junto a los depósitos del agua de Badajoz. Están sin desbrozar, llenos de malas hierbas secas. Algunos vecinos han limpiado tramos pequeños para evitar que las llamas, en caso de fuego, alcancen las viviendas, pero el riesgo sigue siendo muy alto por la gran cantidad de maleza en la zona.