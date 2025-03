El Ayuntamiento de Badajoz rectifica e instalará alcorques con naranjos en San Andrés

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 20 de enero 2023, 07:58 Comenta Compartir

San Andrés tendrá 20 naranjos para dar sombra a la zona y evitar que los coches aparquen sobre sus aceras. El Ayuntamiento de Badajoz rectifica su proyecto inicial, que fue colocar maceteros en esta plaza, y finalmente abrirá alcorques para plantar estos árboles.

La obra dependerá de las concejalías de Vías y Obras y Parques y Jardines, por lo que no necesita concurso y comenzará la próxima semana. Los operarios municipales ya han realizado las mediciones previas.

El ajardinamiento de la plaza de Cervantes (más conocida como San Andrés) ha sumado varias polémicas. En el proyecto original de la obra estaban marcados 26 alcorques en el perímetro con árboles. Los vecinos solicitaron que fuesen naranjos, siguiendo el estilo de la plaza de España. Sin embargo finalmente se colocó la plataforma única sin nada y posteriormente se instaron 16 maceteros con laureles.

Los laureles no gustaron a los residentes de la zona, porque no dan sombra, y además se secaron. Así mismo los maceteros no impedían que los coches aparcasen sobre las aceras.

Estos maceteros fueron retirados hace ocho meses, cuando los laureles se secaron. En principio el Ayuntamiento aseguró que los repondría en cuanto se recuperasen los árboles.

Finalmente, sin embargo, serán sustituidos por 20 alcorques con naranjos, como confirmó ayer el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña.

Los maceteros se trasladarán

El edil indicó que San Andrés es amplio, por lo que pueden integrar los alcorques. Además se aprovechará el sistema de riego que ya se colocó para los maceteros. En cuanto a los 16 maceteros que fueron retirados, Urueña asegura que se aprovecharán en otra zona de la ciudad.

Con esta decisión municipal se cumple con las peticiones de los vecinos de la plaza y del Casco Antiguo que incluso se movilizaron contra el ajardinamiento de San Andrés. Realizaron una recogida de firmas bajo el lema 'En busca de los árboles de San Andrés' para pedir al Consistorio que repoblase esta plaza.

Además de no colocarse alcorques en la obra de ajardinamiento, eliminaron numerosos árboles en la zona central, porque estaban en malas condiciones o levantaban el empedrado rayano. Eso provocó que esta céntrica plaza se quedase al desnudo, sin apenas sombras. Los naranjos serán pequeños, pero podrán dar sombra en el futuro.